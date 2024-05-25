T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2024/131-133-135-137-139-147-149-151-153-155-157-159-161-163-165-167-169-171-173-175-177-179-181-183-185-187-189-191-193-195-197-199-201-203-205-207-209-211-213-215-217-219-221

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dosya No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Kam. Alan Malikler 2024/131 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 8 106,77 m² 49 yıllık daimi irtifak, 99,57 m² 2 yıllık geçici irtifak Ahmet Hamdi Özçiftçi

2024/133 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 12 60,47 m² 49 yıllık daimi irtifak, 207,87 m² 2 yıllık geçici irtifak Ahmet Hamdi Özçiftçi 2024/135 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 61 717,01 m² 49 yıllık daimi irtifak, 898,56 m² 2 yıllık geçici irtifak Mehmet Doğru 2024/137 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 77 380,18 m² 49 yıllık daimi irtifak, 520,12 m² 2 yıllık geçici irtifak Hatice Türk 2024/139 Manisa Turgutlu Akçapınar 109 1 601,32 m² 49 yıllık daimi irtifak, 540,96 m² 2 yıllık geçici irtifak Mustafa Küçük 2024/147 Manisa Turgutlu Akçapınar 109 5 141,26 m² 49 yıllık daimi irtifak, 151,19 m² 2 yıllık geçici irtifak Ümmü Yalçınkaya 2024/149 Manisa Turgutlu Akçapınar 109 8 117,00 m² 49 yıllık daimi irtifak, 170,31 m² 2 yıllık geçici irtifak Emrullah Özçiftçi 2024/151 Manisa Turgutlu Akçapınar 139 10 139,10 m² 49 yıllık daimi irtifak, 267,57 m² 2 yıllık geçici irtifak Emrullah Özçiftçi 2024/153 Manisa Turgutlu Akçapınar 139 18 151,52 m² 49 yıllık daimi irtifak, 109,45 m² 2 yıllık geçici irtifak Şevki Yılmaz 2024/155 Manisa Turgutlu Akçapınar 139 17 161,20 m² 49 yıllık daimi irtifak, 128,43 m² 2 yıllık geçici irtifak Mehmet Doğru 2024/157 Manisa Turgutlu Akçapınar 139 27 385,79 m² 49 yıllık daimi irtifak, 408,79 m² 2 yıllık geçici irtifak İlyas Demir 2024/159 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 24 1008,67 m² 49 yıllık daimi irtifak, 792,85 m² 2 yıllık geçici irtifak Veli Erden 2024/161 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 26 823,17 m² 49 yıllık daimi irtifak,655,97m² 2 yıllık geçici irtifak Döndü Türk 2024/163 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 29 422,29 m² 49 yıllık daimi irtifak, 286,62 m² 2 yıllık geçici irtifak Hamza Erden 2024/165 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 33 44,07 m² 49 yıllık daimi irtifak, 265,02 m² 2 yıllık geçici irtifak Cennet Zeyrek, Yasemin Akçay

2024/167 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 49 430,76 m² 49 yıllık daimi irtifak, 508,76 m² 2 yıllık geçici irtifak Mahmut Yılmaz 2024/169 Manisa Turgutlu Akçapınar 134 21 483,09 m² 49 yıllık daimi irtifak, 493,51 m² 2 yıllık geçici irtifak Yaşar Sever 2024/171 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 18 104,92 m² 49 yıllık daimi irtifak, 545,58 m² 2 yıllık geçici irtifak Hüseyin Sever, Hamza Sever 2024/173 Manisa Turgutlu Akçapınar 131 53 251,66 m² 49 yıllık daimi irtifak, 278,68 m² 2 yıllık geçici irtifak Hüseyin Sever 2024/175 Manisa Turgutlu Akçapınar 131 46 283,42 m² 49 yıllık daimi irtifak, 397,03 m² 2 yıllık geçici irtifak Ahmet Türk 2024/177 Manisa Turgutlu Akçapınar 131 37 96,15 m² 49 yıllık daimi irtifak, 313,82 m² 2 yıllık geçici irtifak Koçali Al 2024/179 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 32 313,15 m² 49 yıllık daimi irtifak, 465,57 m² 2 yıllık geçici irtifak Ebutalip Yalçın 2024/181 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 35 109,67 m² 49 yıllık daimi irtifak, 159,74 m² 2 yıllık geçici irtifak m² Nazlı Mermi 2024/183 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 40 491,39 m² 49 yıllık daimi irtifak, 498,44 m² 2 yıllık geçici irtifak Emrullah Çiftçi 2024/185 Manisa Turgutlu Akçapınar 147 22 86,70 m² 49 yıllık daimi irtifak, 121,98 m² 2 yıllık geçici irtifak Durmuş Yıldırım 2024/187 Manisa Turgutlu Akçapınar 103 6 647,23 m² 49 yıllık daimi irtifak, 541,74 m² 2 yıllık geçici irtifak Ayşe Korkmaz, Nurettin Yılmaz

2024/189 Manisa Turgutlu Akçapınar 147 22 788,20 m² 49 yıllık daimi irtifak, 1083,63 m² 2 yıllık geçici irtifak Durmuş Yıldırım 2024/191 Manisa Turgutlu Akçapınar 134 22 766,39 m² 49 yıllık daimi irtifak, 704,03 m² 2 yıllık geçici irtifak Hüseyin Sever 2024/193 Manisa Turgutlu Akçapınar 134 19 171,56 m² 49 yıllık daimi irtifak, 182,75 m² 2 yıllık geçici irtifak Fadime Türk 2024/195 Manisa Turgutlu Akçapınar 107 68 169,19 m² 49 yıllık daimi irtifak, 117,11 m² 2 yıllık geçici irtifak Ahmet Doğru 2024/197 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 33 69,30 m² 49 yıllık daimi irtifak, 230,34 m² 2 yıllık geçici irtifak Döne Erden, Mehmet Ali Korkmaz, Durmuş Korkmaz, Cennet Korkmaz, Yahya Kemal Korkmaz, Elif Bilge Korkmaz, Zeynep Sare Korkmaz, Süleyman Türk, Ramazan Türk, Cemal Türk, Hatice Akagündüz, Hüseyin Türk, Döne Gürbüz, İsmail Türk, Hasan Korkmaz 2024/199 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 10 341,72 m² 49 yıllık daimi irtifak, 284,10 m² 2 yıllık geçici irtifak Mehmet Türk 2024/201 Manisa Turgutlu Akçapınar 102 23 194,11 m² 49 yıllık daimi irtifak, 375,65 m² 2 yıllık geçici irtifak Ayşe Erden, Döndü Türk, Sevim Tahtalı, Veli Erden 2024/203 Manisa Turgutlu Akçapınar 134 11 37,63 m² 49 yıllık daimi irtifak, 188,97 m² 2 yıllık geçici irtifak Döndü Korkmaz 2024/205 Manisa Turgutlu Akçapınar 108 5 251,95 m² 49 yıllık daimi irtifak, 210,58 m² 2 yıllık geçici irtifak Emrullah Özdemir 2024/207 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 9 183,33 m² 49 yıllık daimi irtifak, 143,91 m² 2 yıllık geçici irtifak Hasan Hüseyin Erden 2024/209 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 19 207,33 m² 49 yıllık daimi irtifak, 132,37 m² 2 yıllık geçici irtifak İsmail Özcan 2024/211 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 22 582,96 m² 49 yıllık daimi irtifak, 649, m² 2 yıllık geçici irtifak Hamza Erden 2024/213 Manisa Turgutlu Akçapınar 104 26 733,01 m² 49 yıllık daimi irtifak, 488,63 m² 2 yıllık geçici irtifak Fatma Daşkan, Hasan Korkmaz 2024/215 Manisa Turgutlu Akçapınar 126 8 209,78 m² 49 yıllık daimi irtifak, 293,69 m² 2 yıllık geçici irtifak Nedim Türk 2024/217 Manisa Turgutlu Akçapınar 127 7 573,90 m² 49 yıllık daimi irtifak, 803, 90 m² 2 yıllık geçici irtifak Nedim Türk 2024/219 Manisa Turgutlu Akçapınar 128 14 339,65 m² 49 yıllık daimi irtifak, 515,62 m² 2 yıllık geçici irtifak Nurdane Yılmaz, Elif Altın, Mehmet Ali Korkman 2024/221 Manisa Turgutlu Akçapınar 130 7 242,11 m² 49 yıllık daimi irtifak, 312,91 m² 2 yıllık geçici irtifak Nurten Duman

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi parsel nosu ile yüzölçümü, maliklerin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10 Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz; Açılacak iş bu davalarda husumetin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, Kamulaştırma kanununun 10. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Turgutlu Şubesine hak sahibi olmanız durumunda adınıza yatırılacağı; Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 22/04/2024

Basın No: ILN02038432

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