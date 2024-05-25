T.C. TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 26.05.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 00:38
ESAS NO :
2024/131-133-135-137-139-147-149-151-153-155-157-159-161-163-165-167-169-171-173-175-177-179-181-183-185-187-189-191-193-195-197-199-201-203-205-207-209-211-213-215-217-219-221
KAMULAŞTIRMA İLANI
|Dosya No
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Kam. Alan
|Malikler
|2024/131
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|8
|106,77 m² 49 yıllık daimi irtifak, 99,57 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Ahmet Hamdi Özçiftçi
|2024/133
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|12
|60,47 m² 49 yıllık daimi irtifak, 207,87 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Ahmet Hamdi Özçiftçi
|2024/135
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|61
|717,01 m² 49 yıllık daimi irtifak, 898,56 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Mehmet Doğru
|2024/137
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|77
|380,18 m² 49 yıllık daimi irtifak, 520,12 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Hatice Türk
|2024/139
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|109
|1
|601,32 m² 49 yıllık daimi irtifak, 540,96 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Mustafa Küçük
|2024/147
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|109
|5
|141,26 m² 49 yıllık daimi irtifak, 151,19 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Ümmü Yalçınkaya
|2024/149
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|109
|8
|117,00 m² 49 yıllık daimi irtifak, 170,31 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Emrullah Özçiftçi
|2024/151
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|139
|10
|139,10 m² 49 yıllık daimi irtifak, 267,57 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Emrullah Özçiftçi
|2024/153
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|139
|18
|151,52 m² 49 yıllık daimi irtifak, 109,45 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Şevki Yılmaz
|2024/155
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|139
|17
|161,20 m² 49 yıllık daimi irtifak, 128,43 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Mehmet Doğru
|2024/157
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|139
|27
|385,79 m² 49 yıllık daimi irtifak, 408,79 m² 2 yıllık geçici irtifak
|İlyas Demir
|2024/159
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|102
|24
|1008,67 m² 49 yıllık daimi irtifak, 792,85 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Veli Erden
|2024/161
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|102
|26
|823,17 m² 49 yıllık daimi irtifak,655,97m² 2 yıllık geçici irtifak
|Döndü Türk
|2024/163
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|102
|29
|422,29 m² 49 yıllık daimi irtifak, 286,62 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Hamza Erden
|2024/165
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|102
|33
|44,07 m² 49 yıllık daimi irtifak, 265,02 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Cennet Zeyrek, Yasemin Akçay
|2024/167
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|102
|49
|430,76 m² 49 yıllık daimi irtifak, 508,76 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Mahmut Yılmaz
|2024/169
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|134
|21
|483,09 m² 49 yıllık daimi irtifak, 493,51 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Yaşar Sever
|2024/171
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|104
|18
|104,92 m² 49 yıllık daimi irtifak, 545,58 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Hüseyin Sever, Hamza Sever
|2024/173
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|131
|53
|251,66 m² 49 yıllık daimi irtifak, 278,68 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Hüseyin Sever
|2024/175
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|131
|46
|283,42 m² 49 yıllık daimi irtifak, 397,03 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Ahmet Türk
|2024/177
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|131
|37
|96,15 m² 49 yıllık daimi irtifak, 313,82 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Koçali Al
|2024/179
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|32
|313,15 m² 49 yıllık daimi irtifak, 465,57 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Ebutalip Yalçın
|2024/181
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|35
|109,67 m² 49 yıllık daimi irtifak, 159,74 m² 2 yıllık geçici irtifak m²
|Nazlı Mermi
|2024/183
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|40
|491,39 m² 49 yıllık daimi irtifak, 498,44 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Emrullah Çiftçi
|2024/185
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|147
|22
|86,70 m² 49 yıllık daimi irtifak, 121,98 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Durmuş Yıldırım
|2024/187
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|103
|6
|647,23 m² 49 yıllık daimi irtifak, 541,74 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Ayşe Korkmaz, Nurettin Yılmaz
|2024/189
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|147
|22
|788,20 m² 49 yıllık daimi irtifak, 1083,63 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Durmuş Yıldırım
|2024/191
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|134
|22
|766,39 m² 49 yıllık daimi irtifak, 704,03 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Hüseyin Sever
|2024/193
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|134
|19
|171,56 m² 49 yıllık daimi irtifak, 182,75 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Fadime Türk
|2024/195
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|107
|68
|169,19 m² 49 yıllık daimi irtifak, 117,11 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Ahmet Doğru
|2024/197
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|104
|33
|69,30 m² 49 yıllık daimi irtifak, 230,34 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Döne Erden, Mehmet Ali Korkmaz, Durmuş Korkmaz, Cennet Korkmaz, Yahya Kemal Korkmaz, Elif Bilge Korkmaz, Zeynep Sare Korkmaz, Süleyman Türk, Ramazan Türk, Cemal Türk, Hatice Akagündüz, Hüseyin Türk, Döne Gürbüz, İsmail Türk, Hasan Korkmaz
|2024/199
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|104
|10
|341,72 m² 49 yıllık daimi irtifak, 284,10 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Mehmet Türk
|2024/201
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|102
|23
|194,11 m² 49 yıllık daimi irtifak, 375,65 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Ayşe Erden, Döndü Türk, Sevim Tahtalı, Veli Erden
|2024/203
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|134
|11
|37,63 m² 49 yıllık daimi irtifak, 188,97 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Döndü Korkmaz
|2024/205
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|108
|5
|251,95 m² 49 yıllık daimi irtifak, 210,58 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Emrullah Özdemir
|2024/207
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|104
|9
|183,33 m² 49 yıllık daimi irtifak, 143,91 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Hasan Hüseyin Erden
|2024/209
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|104
|19
|207,33 m² 49 yıllık daimi irtifak, 132,37 m² 2 yıllık geçici irtifak
|İsmail Özcan
|2024/211
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|104
|22
|582,96 m² 49 yıllık daimi irtifak, 649, m² 2 yıllık geçici irtifak
|Hamza Erden
|2024/213
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|104
|26
|733,01 m² 49 yıllık daimi irtifak, 488,63 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Fatma Daşkan, Hasan Korkmaz
|2024/215
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|126
|8
|209,78 m² 49 yıllık daimi irtifak, 293,69 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Nedim Türk
|2024/217
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|127
|7
|573,90 m² 49 yıllık daimi irtifak, 803, 90 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Nedim Türk
|2024/219
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|128
|14
|339,65 m² 49 yıllık daimi irtifak, 515,62 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Nurdane Yılmaz, Elif Altın, Mehmet Ali Korkman
|2024/221
|Manisa
|Turgutlu
|Akçapınar
|130
|7
|242,11 m² 49 yıllık daimi irtifak, 312,91 m² 2 yıllık geçici irtifak
|Nurten Duman
Basın No: ILN02038432
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