Giriş Tarihi: 29.05.2024 00:00
İLAN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
|No
|İlçe
|Mahalle
|Ada
|Parsel
|Alan (m²)
|Muhammen Bedel (TL)
|İmar Durumu
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Gün ve Saat
|1
|Merkezefendi
|Çakmak
|102
|2
|1.349,00
|21.584.000,00
|Konut Alanı
|647.520,00
|13.06.2024 - 09.05
|2
|Merkezefendi
|Çakmak
|680
|2
|1.532,81
|27.590.580,00
|Konut Alanı
|827.717,40
|13.06.2024 - 09.20
|3
|Merkezefendi
|Çakmak
|680
|3
|1.519,69
|25.834.730,00
|Konut Alanı
|775.041,90
|13.06.2024 - 09.35
|4
|Merkezefendi
|Çakmak
|680
|4
|1.212,08
|20.605.360,00
|Konut Alanı
|618.160,80
|13.06.2024 - 09.50
|5
|Merkezefendi
|Çakmak
|680
|5
|1.404,42
|25.279.560,00
|Konut Alanı
|758.386,80
|13.06.2024 - 10.05
|6
|Merkezefendi
|Çakmak
|681
|2
|1.575,18
|26.778.060,00
|Konut Alanı
|803.341,80
|13.06.2024 - 10.20
|7
|Merkezefendi
|Çakmak
|681
|3
|1.720,16
|34.403.200,00
|Konut Alanı
|1.032.096,00
|13.06.2024 - 10.35
|8
|Merkezefendi
|Çakmak
|681
|4
|1.739,07
|34.781.400,00
|Konut Alanı
|1.043.442,00
|13.06.2024 - 10.50
|9
|Merkezefendi
|Çakmak
|681
|5
|1.590,59
|27.040.030,00
|Konut Alanı
|811.200,90
|13.06.2024 - 11.05
|10
|Merkezefendi
|Çakmak
|682
|2
|1.539,56
|26.172.520,00
|Konut Alanı
|785.175,60
|13.06.2024 - 11.20
|11
|Merkezefendi
|Çakmak
|682
|3
|1.684,74
|33.694.800,00
|Konut Alanı
|1.010.844,00
|13.06.2024 - 11.35
|12
|Merkezefendi
|Çakmak
|682
|4
|1.698,99
|33.979.800,00
|Konut Alanı
|1.019.394,00
|13.06.2024 - 11.50
|13
|Merkezefendi
|Çakmak
|682
|5
|1.554,71
|26.430.070,00
|Konut Alanı
|792.902,10
|13.06.2024 - 12.40
|14
|Merkezefendi
|Çakmak
|683
|2
|1.341,94
|24.154.920,00
|Konut Alanı
|724.647,60
|13.06.2024 - 12.55
|15
|Merkezefendi
|Çakmak
|683
|3
|1.342,02
|24.156.360,00
|Konut Alanı
|724.690,80
|13.06.2024 - 13.10
|16
|Merkezefendi
|Çakmak
|683
|4
|1.355,06
|23.036.020,00
|Konut Alanı
|691.080,60
|13.06.2024 - 13.25
|17
|Merkezefendi
|Çakmak
|683
|5
|1.354,98
|24.389.640,00
|Konut Alanı
|731.689,20
|13.06.2024 - 13.40
|18
|Merkezefendi
|Çakmak
|685
|2
|1.504,04
|27.072.720,00
|Konut Alanı
|812.181,60
|13.06.2024 - 13.55
|19
|Merkezefendi
|Çakmak
|685
|3
|1.651,07
|33.021.400,00
|Konut Alanı
|990.642,00
|13.06.2024 - 14.10
|20
|Merkezefendi
|Çakmak
|685
|4
|1.665,55
|33.311.000,00
|Konut Alanı
|999.330,00
|13.06.2024 - 14.25
|21
|Merkezefendi
|Çakmak
|685
|5
|1.519,34
|27.348.120,00
|Konut Alanı
|820.443,60
|13.06.2024 - 14.40
|22
|Merkezefendi
|Çakmak
|686
|2
|1.468,33
|26.429.940,00
|Konut Alanı
|792.898,20
|13.06.2024 - 14.55
|23
|Merkezefendi
|Çakmak
|686
|3
|1.617,89
|32.357.800,00
|Konut Alanı
|970.734,00
|13.06.2024 - 15.10
|24
|Merkezefendi
|Çakmak
|686
|4
|1.632,14
|32.642.800,00
|Konut Alanı
|979.284,00
|13.06.2024 - 15.25
|25
|Merkezefendi
|Çakmak
|686
|5
|1.483,64
|26.705.520,00
|Konut Alanı
|801.165,60
|13.06.2024 - 15.40
|26
|Merkezefendi
|Çakmak
|691
|3
|1.360,86
|23.134.620,00
|Konut Alanı
|694.038,60
|13.06.2024 - 15.55
|27
|Merkezefendi
|Çakmak
|691
|4
|1.360,67
|23.131.390,00
|Konut Alanı
|693.941,70
|13.06.2024 - 16.10
|28
|Merkezefendi
|Çakmak
|691
|5
|1.025,47
|18.458.460,00
|Konut Alanı
|553.753,80
|13.06.2024 - 16.25
|29
|Merkezefendi
|Hallaçlar
|328
|1
|1.327,00
|17.251.000,00
|Konut Alanı
|517.530,00
|13.06.2024 - 16.40
|30
|Merkezefendi
|Kayaköy
|7933
|1
|965,97
|11.591.640,00
|Küçük Sanayi Alanı
|347.749,20
|13.06.2024 - 16.55
|31
|Merkezefendi
|Şirinköy
|6256
|1
|1.266,00
|20.256.000,00
|Konut Alanı
|607.680,00
|13.06.2024 - 17.10
|32
|Merkezefendi
|Yeşilyayla
|8967
|4
|4.342,97
|43.429.700,00
|Ticaret Alanı
|1.302.891,00
|13.06.2024 - 17.25
|33
|Pamukkale
|İstiklal
|8229
|3
|14.162,73
|424.881.900,00
|Ticaret Turizm Alanı
|12.746.457,00
|13.06.2024 - 17.40
|34
|Pamukkale
|Karşıyaka
|6645
|2
|9.543,68
|95.436.800,00
|Tercihli Alan
|2.863.104,00
|13.06.2024 - 17.55
Basın No: ILN02040017
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