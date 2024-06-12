T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/1646 Esas

KARAR NO : 2023/584

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/03/2023 tarihli ilamı ile 820 TL ADLİ PARA, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Cevat ve Arzu 13/11/1990 doğumlu, FARZAD SADABADI adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 03.05.2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02047063