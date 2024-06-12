T.C. İZMİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.69466138-2022/1079-Ceza Dava Dosyası 10.06.2024 İLAN

Cinsel Taciz suçundan sanık Zeki oğlu, Azize'den olma 01/01/2003 d.lu. HAYRİ MUSA Mahkememizde yapılan yargılaması neticesinde TCK 105/1,43/2, 62/1, maddeleri uygulanmak suretiyle neticeten 3 AY 3 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih, 2014/140 Esas 2015/85 Karar sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesiyle üçüncü fıkrada yapılan değişiklik de gözetilmek suretiyle sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nun 53/1-2-3 madde ve fıkralarının tatbikine,

Sanığın yargılama aşamasında sarfına sebep olduğu 229,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği ,ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

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