T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 11:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 11:25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 11:25

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, 17387 Parsel, A-2 / 3 / 17bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, 17387 parsel sayılı 4.813,00m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli "Bahçeli Kargir Üç Apartman" vasıflı taşınmazda 99/7468 arsa paylı A-2 Blok 3.kat (17) bağımsız bölüm numaralı meskenin 1/2 hissesilidir.İstanbul, Avcılar İlçesi, Ambarlı Mahallesi, Nadas Sokakta, tapunun 17387 parsel numarasında kayıtlı ve Nadas Sokaktan 20 dış kapı numarası alan4.813,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli "Bahçeli Kargir Üç Apartman" vasıflı taşınmazda 99/7468 arsa paylı A-2 Blok 3.kat (17) bağımsız bölüm numaralı meskenin 1/2 hissesi niteliğindedir. Konu taşınmazın da yer aldığı kat mülkiyeti tesisli ana taşınmaz, onaylı mimari projesine göre A-1, A-2, A-3, A-4 olmak üzere dört bloklu, blokları bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal katlı, A-1 Blokta bodrum, zemin ve normal katlarında dörder daire olmak üzere 20 daire,A-2, A-3 ve A-4 Blokta bodrum katlarda üçer, zemin ve normal katlarda dörder daire olmak üzere her blokta 19'ar bağımsız bölüm olup, parselin tamamında yer alan dört blokta toplam 77 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmazın mahallinde yapılan tetkikte, satışa konu 17 bağımsız bölüm numaralı meskenin de yer aldığı A-2 Blok ile diğer blokların yıkılarak enkazının parselden nakledidiği, parselin halihazır durumda boş arsa vasfında olduğu, parsel etrafının sac levhalar ile kapatılmış olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz bulunduğu mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlarından istifade edecek konumda, civarın talep gören konut alanında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir.Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan 17.11.2023 tarih, 173959 sayılı imar durum belgesine göre, Avcılar İlçesi, Ambarlı Mahallesi, 17387 parsel sayılı yer, 28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında, TAKS:0.35, KAKS:1.40, ön bahçe: 5,00mt, arka bahçe: h/2m, yan bahçe: 3,00mt, ayrık nizam 4 kat yapılaşma şartlarında "Konut" alanında kalmaktadır denilmiştir.Kıymeti : 1.276.076,60 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : "864m2lik kısımda TEK Genel Müdürlüğü lehine ve Tapu takyidatında olduğu gibidir.

10/06/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02047465