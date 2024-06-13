KONURALP’TEN TARİH FIŞKIRIYOR

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'nin günümüze kadar ulaşan en önemli eseri olan antik tiyatronun toprak altında kalan kısmı yüzde 85 oranında gün yüzüne çıkarıldı.

4 yıldır sürdürülen kazılarda 'Medusa' ve 'Apollo' heykelleri ile 'Büyük İskender Portre Başı' ve 'Aslanlı Mozaik' gibi önemli eserlere ulaşıldı.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde yer alan ve Bithynia Bölgesi'nin en önemli kentlerinden biri olan 2 bin 500 yıllık Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Düzce'nin tarihi ve arkeolojik mirasının ortaya çıkarılması ve korunması noktasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleriyle, Düzce Belediyesi sponsorluğunda, Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'nin günümüze kadar korunan tek anıtsal yapısı olan antik tiyatroda yürütülen kazılarda önemli bulgulara rastlandı. Bu eserlerden en dikkat çekenleri ise MS II. yüzyıla tarihlenen 'Apollo Kitharoidos heykeli' (190 cm) ile 'Büyük İskender başı heykeli' (23 cm), 'Medusa Kabartması Heykeli' ve geç Roma dönemine ait 'Aslanlı Mozaik' (451 cmx642 cm) oldu.

Roma dönemine ait olduğu düşünülen sahne binası bölümünde işlemeli mermer bloklar ve mimari figürler de çıkarıldı. Dönem içerisinde sahne binasını süsleyen bu heykel grupları, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenen, Prusias ad Hypium kentinde bulunmuş Tyche heykelinden sonra açığa çıkarılmış en büyük heykeller olarak kayıtlara geçti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, toprak altı zenginliği bozulmayan antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapıların yer aldığı Konuralp'in Batı Karadeniz ve Düzce'nin kalbi olduğunu söyledi.

Antik kenti dünya mirasına kazandırmak istediklerini kaydeden Özlü, "Düzce tarihi, milattan öncesine kadar dayanan bir uygarlığa sahip bir şehir. Çok kısa bir zaman diliminde Konuralp Antik Kent Tiyatro kazı alanında büyük bir ilerleme kaydettik. Kazılar yüzde 85 oranında tamamlandı.

Her geçen gün geçmişin izleri gün ışığına çıkıyor. Konuralp buram buram tarih kokuyor. Bu Düzce'miz için kültür ve turizm anlamında önemli bir kazanım, bizler bu tarihi değere sahip çıktık. Tüm Dünya'ya da duyurmak tanıtmak istiyoruz. Tarihe ilgi duyan herkesi Konuralp'e davet ediyoruz" dedi.

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