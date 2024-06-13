T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Sayı : 2024/68 Esas HAZİNE. ile KAYYIM-TEKİRDAĞ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Ormanlı Mahallesi 117 ada 1parsel sayılı taşınmazda hisse malikleri olarak görünen Numan, İbrahim kızı Nazire ve İbrahim kızı Refika'nın gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesiOrmanlıMahallesi117 ada 1parsel sayılı taşınmazda hisse malikleri olarak görünen Numan, İbrahim kızı Nazire ve İbrahim kızı Refika isimli şahısların Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 02/02/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02048722