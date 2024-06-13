VARTO ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Dosya No: 2022/223 Esas

Davacı Seyithan Tüzün tarafından davalı Muş Maliye Hazinesi ve Varto Yurttutan Köyü Tüzel Kişiliği aleyhine açılan ve Fatih Uçucu, Derince Köyü Tüzel Kişiliği ve Sedreddin Uçucu'nun asli müdahil olarak katıldığı Türk Medeni Kanunu 713. Maddesi uyarınca Tapu İptal ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle, mahkememizce T.M.K.'nun 713/4-5 maddesi gereğince aşağıda belirtilen dava konusu taşınmaza ilişkin ilan yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Davaya konu, 27/08/2018 hakim havale tarihli fen bilirkişi raporunda belirtilen Muş ili Varto ilçesi Yurttutan-Erdoğan Yolu kenarında iki köy sınırında konumlu, Erdoğan köyü içerisindeki 103 ada 18 nolu parselin güney kısmında,Yurttutan köyüne ait 411, 421, 422 ve 423 nolu parsellerin arasındaki 14.039,69 m²lik taşlık (tescil harici) alanı, davacı Seyithan Tüzün'ün 15/10/1970 tarihinde satın aldığını, zilyedinde ve tasarrufunda bulunduğunu, T.M.K.'nun olağan üstü kazanım şartlarının kendisi açısından oluştuğunu iddia ederek, T.M.K.'nun 713 madde hükmü gereğince dava konusu taşınmazın tapusunun iptali ile kendi adına tescili talep edildiği, asli müdahil Fatih Uçucu'nun ise; söz konusu taşınmazı uzun zamandır kendisinin kullandığını, kültür arazi konumuna getirdiğini iddia ederek kendi adına tescili talep edildiği, Derince Köyü Tüzel Kişiliği'nin ise; köy sınırları içerisinde kalan yeri kadimden beri mera olarak kullandıklarını iddia ederek asli müdahil olduğu anlaşıldığından; taşınmazda tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Varto Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/223 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ise ve davacının/davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacı/davacılar adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4 Maddesi gereğince ilan olunur.16/05/2024