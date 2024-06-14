T.C. IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/340 Esas 12/06/2024 Davacı MUHTAR YAŞAR ile davalılar Metin Yıldırım, Cengiz Yıldırım, Salman Yıldırım, Sefer Yıldırım, Ekber Sini, Derya Sini, Sefer Yıldırım arasında Geçit Hakkı davasında yapılan yargılama gereğince;Davacı Muhtar Yaşar'ın Iğdır İli Merkez İlçesi Yaycı Köyü 109 ada 69 parsel numaralı taşınmazı lehine geçit hakkı tesisi ve tapuya tesciline konu davada mahkememizce bilirkişiler eşliğinde 26/10/2023 tarihinde keşif icra edilmiştir. Bilirkişiler mahkememize sundukların raporlarında 3 alternatif bildirmişlerdir. 1. Alternatif; Yaycı köyü 109 ada 8 parselden 3 metre genişliğinde 132.24 m²'lik alan için 26.437, 42 TL, 2. Alternatif; Yaycı köyü 109 ada 13, 14 ve 15 nolu parselden 3 metre genişliğinde 145.31 m²'lik alan için 29.050, 38 TL,3. Alternatif; Yaycı köyü 109 ada 14, 13 ve 15 nolu parselden 3 metre genişliğinde 135.57 m²'lik alan için 27.103,16 TL olarak tespit edildiği anlaşılmıştır. Davalılar; HATEM YILDIRIM (Alieşref ve Simzer'den olma, 27/05/1935 doğumlu), ALİ İSMET YILDIRIM(Alieşref ve Zeynep'ten olma, 14/03/1937 doğumlu), TAMER YILDIRIM ( Ejder ve Nadire'den olma, 01/01/1966 doğumlu), KAFER YILDIRIM( Kerem ve Sakine'de nolma, 04/01/1949 doğumlu)'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamadığından bilirkişi raporunun 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup davalılar; Hatem YILDIRIM, Ali İsmet YILDIRIM, Tamer YILDIRIM, Kafer YILDIRIM bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmedikleri taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacakları hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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