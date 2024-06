T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün Plan Örneği (Çap) belgesine göre yerine uygundur.Blue Lake Sitesi, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi No:23 adresindedir. Konu taşınmazların bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı ve muhtelif katta bodrum üzerine zemin + 5 ila 15 katlı olacak şekilde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği market benzeri ticari birimler ve sağlık ocağı, okul, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar kısa mesafeden karşılanabilmektedir. Toplu taşıma araçlarının da güzergâhı olan Hatboyu Caddesine olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin genel yapılaşma tarzı, plancılık ilkeleri ile yeterli derecede uyumludur. Konu taşınmaza yakın konumda bulunan bilinen yerler; Küçükçekmece Gölü, 19 Mayıs Gençlik Parkı, E-5 Karayolu, İBB Küçükçekmece Sosyal Tesisleri olarak ifade edilebilir. Bölgesel alt yapı ihtiyacı yeterli derecede karşılayabilmektedir.Ana gayrımenkul; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 107 Ada, 3 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 38.142,91 m² alanlı kat irtifaklı ana taşınmaz ile üzerinde Blue Lake Sitesi olarak isimlendirilmiş Konut Sitesidir. Site planlı Parsel üzerinde birden fazla blokta konut ve ticari fonksiyonlu bağımsız bölümler yer almaktadır. Kapalı otopark imkânı bulunan Sitede, ısınma ihtiyacı merkezi sistem ile karşılanmaktadır. Site içinde ortak alan ve çevre düzenlemesi kapsamında yüzme havuzu, kapalı otopark, peyzaj alanları, binaların çatı katlarında yüzme havuzu, yürüyüş parkurları, alışveriş alanları ve güvenlik hizmeti bulunmaktadır. Asansör imalatları, bina girişleri tamamlanmıştır. 22.05.2023 tarihli yapılan keşif itibariyle, Sitede konutların bulunduğu alanlarda oturum oranının yaklaşık olarak %90 olduğu tespit edilmiştir. Sitede ki dükkânların büyük kısmının kaba inşaat seviyesinde olup boş olduğu gözlemlenmiştir.Konu taşınmazların, yer, konum ve alan bilgileri, Küçükçekmece Belediye İmar Müdürlüğünde işlem dosyasında bulunan, 07.07.2014 tarih 2014/17654 Sayılı mimari projenin tadilatı olan 31.10.2018 tarih 40654 Sayılı kat irtifakına esas tadilat onaylı mimari projesinden tespit edilmiştir.Parsel üzerindeki, A Blokta, 124 adet, B Blokta, 106 adet, C Blokta 47 adet, D Blokta, 48 adet, E Blokta,111 adet, F Blokta, 84 adet, G Blokta, 84 adet, H Blokta, 126 adet, T1 Blokta, 6 adet, T2 Blokta, 8 adet olmak üzere Sitede toplam, 744 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır., 2 bodrum + zemin + 13 normal katlıdır. Bloğun bodrum katları, diğer bloklarla birlikte ortak olarak kullanılmaktadır. Bloğun bodrum katlarında, otopark ile binalara ait ortak alanlar mevcuttur. Blok binanın zemin katında, 6 adet b. b. dükkân, normal katlarının her birinde 6 adet b. b. konut olmak üzere blokta toplam 84 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Bina, zemin katından girişlidir. Blok binanın dış cephesi, kompozit dış cephe kaplamalıdır. Binada, 1 adet servis asansörü olmak üzere 3 asansör ile 2 adet yangın merdiveni bulunmaktadır. Binanın dış kapısı, camlı alüminyum profillidir. Bina içinde, giriş sahanlığı, merdiven basamakları ve kat sahanlıklarının zeminleri, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, alüminyum profillidir., 2 bodrum + zemin + asma katlıdır. Sitede, mağaza bloğu olarak planlıdır. Bloğun 2. Bodrum katında, otopark ile binalara ait ortak alanlar, 1. Bodrum, zemin ve asma katlarında toplam 8 adet bağımsız bölüm dükkân mevcuttur. Dükkânlar, 1. Bodrum, zemin ve asma katlıdır. Dükkânların her biri zemin katından, müstakil girişlidir. Kapı no'ları bulunmamaktadır. Blok binanın dış cephesi, kompozit dış cephe kaplamalıdır.Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısında, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 107 ada, 3 parsel sayılı yer, 19.05.2013, 14.09.2018, 27.12.2017, 14.09.2018, 27.12.2017, 18.05.2018, 31.12.2012,13.05.2016 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Küçükçekmece 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Göl Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine ilişkin Plan Tadilatı, Küçükçekmece, Yalı caddesi-27 Mayıs Cadde Arası yol kavşak ön projesi doğrultusunda yapılan yol düzenlemesinin iptaline ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği, Küçükçekmece, Yalı caddesi 27 Mayıs Cadde Arası yol kavşak ön projesine ilişkin 1/5000 NİP değişikliği, Küçükçekmece, Yalı caddesi-27 Mayıs Cadde arası yol kavşak ön projesi doğrultusunda yapılan yol düzenlemesinin iptaline ilişkin 1/5000 ölçekli NİP Değişikliği ,Küçükçekmece, Yalı Cad.-27 Mayıs Cad. Arası Yol Kavşak Ön Projesine İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği, Küçükçekmece 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Göl Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine ilişkin Plan Tadilatı, Küçükçekmece Göl Civarı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına Askı Süresi İçerisinde Yapılan İtiraza İlişkin Plan Notu Değişikliği, Küçükçekmece 1/5000 ölçekli Küçükçekmece Göl Civarı Revizyon Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Plan Tadilatı'nda Ticaret+Hizmet Alanında kalmaktadır. Denilmektedir.Özellikleri:İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 107 Ada, 3 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 38.142,91 m² alanlı kat irtifaklı Ana gayrimenkulde, F Blok, 315344/381436100 arsa paylı, 10. Kat, 57 Numaralı KONUT nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi; borçlu adına kayıtlıdır., onaylı mimari projesinde, binanın 10. Normal katında,alanda, oda, salon + açık planlı mutfak, antre, çamaşırlık, banyo, balkon hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmazın ısıtma sistemi, merkezi doğalgazlı sistemlidir. Konu taşınmaz, bina girişinin bulunduğu, ön cephesinden, Site içi peyzaja bakan ve Küçükçekmece Gölünü gören şekilde, batıya cephelidir. Konu taşınmazın tüm sıhhi ve elektrik tesisatı tamamlanmıştır. Taşınmazın iç mekânlarında, salon ve odaların zemin döşemeleri, parke kaplıdır. Duvarlar, tavanları, plastik boyalıdır. Islak hacimler, hol ve balkon zemin döşemeleri, seramik kaplıdır. Mutfak tezgâhı, mermeritten, mutfak dolapları, mdf' li malzemeden mamuldür. Banyoda, klozet, dolaplı lavabo ile duş kabini bulunmaktadır. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, Amerikan tipli, pencereleri, pvc profillidir.Adresi: Fatih Mahallesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi, Blue Lake Sitesi, F Blok, No:23/2, D:57Küçükçekmece / İSTANBULYüzölçümü: 58 m2Arsa Payı: 315344/381436100Kıymeti: 3.480.000,00 TLKDV Oranı: %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.Özellikleri :İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 107 Ada, 3 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 38.142,91 m² alanlı kat irtifaklı Ana gayrimenkulde, F Blok, 707895/381436100 arsa paylı, zemin kat, 84 Numaralı DÜKKÂN nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi; borçlu adına kayıtlıdır., onaylı mimari projesinde, binanın zemin katında,alanda, dükkân ve wc hacimlerinden,1.Bodrum katında,alanda, depo hacminden ibarettir. Konu taşınmaz, toplamda,alana sahiptir. Konu taşınmaz, Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesine yaklaşık olarak 7 metre cepheli olup Caddeden girişlidir. Taşınmaz, zemin katından F Blok bina girişinin bulunduğu Site içinden girişi bulunmaktadır. Taşınmaz, 1. Bodrum katında otopark alanı ile bağlantılıdır. Taşınmazın zemin kat yüksekliği, 6,30 metre, 1. Bodrum kat yüksekliği, 3.69 metredir. Taşınmaz içinde wc hacmi ile iç merdiveni yapılmamıştır. Konu taşınmaz, yerinde yapılan tespite göre, % 40 kaba inşaat seviyesindedir. Zeminler ve tavanları brüt betonlu, duvarları, tuğla örülüdür. Geriye kalan tüm imalatlar, eksik imalattır. Dış kapısı, iç kapıları, pencere doğramaları eksik imalattır. Taşınmazın sıhhi ve elektrik tesisatı eksiktir. Taşınmaz boş olup kullanılmamaktadır.Adresi: Fatih Mahallesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi, Blue Lake Sitesi, F Blok, No:23/2F 84Nolu B.B Dükkan Küçükçekmece / İSTANBULYüzölçümü: 232 m2Arsa Payı: 707895/381436100Kıymeti: 22.500.000,00 TLKDV Oranı: %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.Özellikleri:İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 107 Ada, 3 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 38.142,91 m² alanlı kat irtifaklı Ana gayrimenkulde, T2 Blok, 1204907/381436100 arsa paylı, zemin kat, 3 Numaralınitelikli bağımsız bölümün tam hissesi; borçlu adına kayıtlıdır., onaylı mimari projesinde, binanın 1. Bodrum katında,alanda, dükkâna ait depo ve wc hacminden, zemin katında,alanda, dükkân ve wc hacminden, asma katında,alanda, dükkân ve wc hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmaz toplamda,alanlıdır. Taşınmaz, Site içi peyzaj alanına ve Küçükçekmece Gölüne cepheli, zemin katından, çift girişlidir. Küçükçekmece Gölünü önü kapanmayacak şekilde gören konumdadır. Taşınmaz, 1.Bodrum katından binaya ait otopark ile bağlantılıdır. Taşınmazın zemin- asma kat yüksekliği, 6,30 metredir. 1. Bodrum kat yüksekliği 3,25 metredir. Keşif tarihi itibariyle yerinde yapılan tespite göre, taşınmaz, % 40 kaba inşaat seviyesindedir. Zeminler ve tavanları brüt betonlu, duvarları, tuğla örülüdür. Geriye kalan tüm imalatlar, eksik imalattır. Dış kapısı, iç kapıları, pencere doğramaları eksik imalattır. Konu taşınmazın sıhhi ve elektrik tesisatı tamamlanmamıştır. Taşınmaz boş olup kullanılmamaktadır.Adresi: Fatih Mahallesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi, Blue Lake Sitesi, T2 Blok, No:23T2, 3 No' Lu B. B. Dükkân Küçükçekmece / İSTANBULYüzölçümü: 285 m2Arsa Payı: 1204907/381436100Kıymeti: 16.100.000,00 TLKDV Oranı: %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.Özellikleri:İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 107 Ada, 3 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 38.142,91 m² alanlı kat irtifaklı Ana gayrimenkulde, T2 Blok, 1214162/381436100 arsa paylı, zemin kat, 4 Numaralı DÜKKÂN nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi; borçlu adına kayıtlıdır., onaylı mimari projesinde, binanın 1. Bodrum katında,alanda, dükkâna ait depo ve wc hacminden, zemin katında,alanda, dükkân ve wc hacminden, asma katında,alanda, dükkân ve wc hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmaz, toplamda,alanlıdır. Taşınmaz, Site içi peyzaj alanına ve Küçükçekmece Gölüne cepheli, zemin katından, çift girişlidir. Küçükçekmece Gölünü önü kapanmayacak şekilde gören konumdadır. Taşınmaz, 1.Bodrum katından binaya ait otopark ile bağlantılıdır. Taşınmazın zemin- asma kat yüksekliği, 6,30 metredir. 1. Bodrum kat yüksekliği 3,25 metredir. Keşif tarihi itibariyle yerinde yapılan tespite göre, taşınmaz, % 40 kaba inşaat seviyesindedir. Konu taşınmaz, % 40 kaba inşaat seviyesindedir. Zeminler ve tavanları brüt betonlu, duvarları, tuğla örülüdür. Geriye kalan tüm imalatlar, eksik imalattır. Dış kapısı, iç kapıları, pencere doğramaları eksik imalattır. Konu taşınmazın sıhhi ve elektrik tesisatı tamamlanmamıştır. Taşınmaz boş olup kullanılmamaktadır.Adresi: Fatih Mahallesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi, Blue Lake Sitesi, T2 Blok, No:23T2, 4 No' Lu B. B. DükkânKüçükçekmece / İSTANBULYüzölçümü: 262 m2Arsa Payı: 1214162/381436100Kıymeti: 14.440.000,00 TLKDV Oranı: %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.Özellikleri:Tapu Kaydı: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 107 Ada, 3 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 38.142,91 m² alanlı kat irtifaklı Ana gayrimenkulde, T2 Blok, 1589954/381436100 arsa paylı, zemin kat, 5 Numaralı DÜKKÂN nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi; borçlu adına kayıtlıdır., onaylı mimari projesinde, binanın 1. Bodrum katında,alanda, dükkâna ait depo ve wc hacminden, zemin katında,alanda, dükkân ve wc hacminden, asma katında,alanda, dükkân ve wc hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmaz, toplamda,alanlıdır. Taşınmaz, Site içi peyzaj alanına ve Küçükçekmece Gölüne cepheli, zemin katından, çift girişlidir. Küçükçekmece Gölünü önü kapanmayacak şekilde gören konumdadır. Taşınmaz, 1.Bodrum katından binaya ait otopark ile bağlantılıdır. Taşınmazın zemin- asma kat yüksekliği, 6,30 metredir. 1. Bodrum kat yüksekliği 3,25 metredir. Keşif tarihi itibariyle yerinde yapılan tespite göre, taşınmaz, % 40 kaba inşaat seviyesindedir. Konu taşınmaz, % 40 kaba inşaat seviyesindedir. Zeminler ve tavanları brüt betonlu, duvarları, tuğla örülüdür. Geriye kalan tüm imalatlar, eksik imalattır. Dış kapısı, iç kapıları, pencere doğramaları eksik imalattır. Konu taşınmazın sıhhi ve elektrik tesisatı tamamlanmamıştır. Taşınmaz boş olup kullanılmamaktadır.Adresi: Fatih Mahallesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi, Blue Lake Sitesi, T2 Blok, No:23T2, 5 No?Lu B. B. Dükkân Küçükçekmece / İSTANBULYüzölçümü: 323 m2Arsa Payı: 1589954/381436100Kıymeti: 16.860.000,00 TLKDV Oranı: %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.Özellikleri:Tapu Kaydı: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 107 Ada, 3 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 38.142,91 m² alanlı kat irtifaklı Ana gayrimenkulde, T2 Blok, 1447067/381436100 arsa paylı, zemin kat, 7 Numaralı DÜKKÂN nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi; borçlu adına kayıtlıdır., onaylı mimari projesinde, binanın 1. Bodrum katında,alanda, dükkâna ait depo ve wc hacminden, zemin katında,alanda, dükkân ve wc hacminden, asma katında,alanda, dükkân ve wc hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmaz, toplamda,alanlıdır. Taşınmaz, Site içi peyzaj alanına ve Küçükçekmece Gölüne cepheli, zemin katından, çift girişlidir. Küçükçekmece Gölünü önü kapanmayacak şekilde gören konumdadır. Taşınmaz, 1.Bodrum katından binaya ait otopark ile bağlantılıdır. Taşınmazın zemin- asma kat yüksekliği, 6,30 metredir. 1. Bodrum kat yüksekliği 3,25 metredir. Keşif tarihi itibariyle yerinde yapılan tespite göre, taşınmaz, % 40 kaba inşaat seviyesindedir. Konu taşınmaz, % 40 kaba inşaat seviyesindedir. Zeminler ve tavanları brüt betonlu, duvarları, tuğla örülüdür. Geriye kalan tüm imalatlar, eksik imalattır. Dış kapısı, iç kapıları, pencere doğramaları eksik imalattır. Konu taşınmazın sıhhi ve elektrik tesisatı tamamlanmamıştır. Taşınmaz boş olup kullanılmamaktadır.Adresi: Fatih Mahallesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi, Blue Lake Sitesi, T2 Blok, No:23T2, 7 No' Lu B. B. Dükkân Küçükçekmece / İSTANBULYüzölçümü: 322 m2Arsa Payı: 1447067/381436100Kıymeti: 17.160.000,00 TLKDV Oranı: %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.Özellikleri:Tapu Kaydı: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 107 Ada, 3 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 38.142,91 m² alanlı kat irtifaklı Ana gayrimenkulde, T2 Blok, 1447067/381436100 arsa paylı, zemin kat, 8 Numaralı DÜKKÂN nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi; borçlu adına kayıtlıdır., onaylı mimari projesinde, binanın 1. Bodrum katında,alanda, dükkâna ait depo ve wc hacminden, zemin katında,alanda, dükkân ve wc hacminden, asma katında,alanda, dükkân ve wc hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmaz, toplamda,alanlıdır. Taşınmaz, Site içi peyzaj alanına ve Küçükçekmece Gölüne cepheli, zemin katından, çift girişlidir. Küçükçekmece Gölünü önü kapanmayacak şekilde gören konumdadır. Taşınmaz, 1. Bodrum katından binaya ait otopark ile bağlantılıdır. Taşınmazın zemin- asma kat yüksekliği, 6,30 metredir. 1. Bodrum kat yüksekliği 3,25 metredir. Keşif tarihi itibariyle yerinde yapılan tespite göre, taşınmaz, % 40 kaba inşaat seviyesindedir. Konu taşınmaz, % 40 kaba inşaat seviyesindedir. Zeminler ve tavanları brüt betonlu, duvarları, tuğla örülüdür. Geriye kalan tüm imalatlar, eksik imalattır. Dış kapısı, iç kapıları, pencere doğramaları eksik imalattır. Taşınmazın sıhhi ve elektrik tesisatı eksiktir. Taşınmaz boş olup kullanılmamaktadır.Adresi: Fatih Mahallesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi, Blue Lake Sitesi, T2 Blok, No:23T2, 8 No' Lu B. B. DükkânKüçükçekmece / İSTANBULYüzölçümü: 317 m2Arsa Payı: 1447067/381436100Kıymeti: 16.900.000,00 TLKDV Oranı: %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

