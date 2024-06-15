TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İHALE İLANI

Giriş Tarihi: 16.06.2024 00:00
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|1-Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 02.07.2024 Salı günü Saat 10:00'da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
|S.No.
|Pafta
|Ada
|Parsel
|Mahalle
|Y.Ölçümü
|Hisse
|Adresi
|İmar Durumu
|Kullanım
Durumu
|Tahmini Bedel
|G.teminat
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|İhale Usulü
|1
|……
|6041
|11
|İçmeler
|225.00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Dal Sokak
|Konut
|Boş
|3,150,000.00₺
|94,500.00 ₺
|02.07.2024
|10:00
|Açık Teklif
|2
|……
|6041
|12
|İçmeler
|142.00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Dal Sokak
|Konut
|İşgalli
|1,988,000.00₺
|59,640.00 ₺
|02.07.2024
|10:00
|Açık Teklif
|3
|……
|6041
|13
|İçmeler
|233.00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Fırat Sokak
|Konut
|Boş
|3,262,000.00₺
|97,860.00 ₺
|02.07.2024
|10:00
|Açık Teklif
|4
|……
|6041
|15
|İçmeler
|299.00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Fırat Sokak
|Konut
|İşgalli
|4,186,000.00₺
|125,580.00₺
|02.07.2024
|10:00
|Açık Teklif
|5
|……
|6001
|4
|İçmeler
|196.00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Esengül Sokak
|Konut
|Boş
|2,744,000.00₺
|82,320.00₺
|02.07.2024
|10:00
|Açık Teklif
|……
|6
|……
|6042
|5
|İçmeler
|149.00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Enise Sokak
|Konut
|İşgalli
|2,086,000.00₺
|62,580.00₺
|02.07.2024
|10:00
|Açık Teklif
|……
|7
|……
|6040
|15
|İçmeler
|241.00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Göktürk Caddesi
|Konut
|İşgalli
|3,374,000.00₺
|101,220.00₺
|02.07.2024
|10:00
|Açık Teklif
|……
|8
|……
|6023
|5
|İçmeler
|124.00m²
|Tam
|İçmeler Mahallesi Kalecik Sokak
|Konut
|Boş
|1,736,000.00₺
|52,080.00₺
|02.07.2024
|10:00
|Açık Teklif
|……
|2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
|3-Şartnameler Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00₺ ile 3000,00₺ karşılığında satın alınabilir.
|4-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
|Şirketlerin;
|Şahısların;
|a) Şartname dosyası ve makbuzu
|a)Şartname osyası ve akbuzu
|b) İmza sirküleri (Aslı) yada noter tasdikli suret
|b)Nüfus cüzdan sureti, Kimlik fotokopisi
|c) Ticaret odası (sicil gazetesi) belgesi, Faaliyet Belgesi,Sicil Tasdiknamesi (Asıllar)
|c) Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)
|d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu
|d)Geçici teminat makbuzu veya mektubu
| e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
ait imza beyannamesi
|e) Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene
ait imza beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
|f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
|Hazırlamaları Gerekmektedir.
|Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir
|Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|İlan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02047492