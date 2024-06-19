T.C. KONYA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2023/786 Esas

İLAN METNİ

Davacı , YÜKSEL UZUN ile Davalı , SINIRLI SORUMLU NURAHSEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali davasında tebliğ adresi bulunamayan ve kim olduğu tespit edilmeyen davalı Sınırlı Sorumlu Nurahsen Konut Yapı Kooperatifi'ne tebliğ yerine geçmek üzere; Mahkememize açılan işbu dosyanın 24/12/2023 tarihli dava dilekçesi ile; müvekkilinin S.S. Nurahsen Konut Yapı Kop. Yönetim kurulunun 20/09/2023 tarih 4 sayılı kararı ile ortaklıktan çıkarıldığını, kararın şart ve unsurları taşımadığından hukuka aykırı olduğunu, müvekkilinin bu karardan sonra da kısmi ödemeler yaptığını, müvekkiline yapılan ihtarnamenin usulsüz tebliği edildiğini, müvekkilinin ödemelerini aksatmadığını, Yönetim kurulunun 20/09/2023 tarihli kararının iptalini talep etmiş olup;Eldeki davanın duruşmasının 08/07/2024 günü saat 10:00'a bırakıldığının ve ilan metninin tebliğinden itibaren itirazın iptali talebine iki hafta kanuni/kesin süre içinde davaya cevap dilekçesi verebileceğinin ihtarı ile,

Dava dilekçesi, duruşma günü ihtaren ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02049218