T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2022/503+583+593+613+653 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin;

2022/503 Esas sayılı dosyasından Davalılar Adnan Çomaklı, Hatice Tokatlı, Meryem Özen, Neriman Erbilgin, Süleyman Çomaklı aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi 2045 parsel sayılı taşınmazın 4.803,95 m² 'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

2022/583 Esas sayılı dosyasından davalılar Ali Burhan, Atiye Günana, Dudu Besim, Emine Çandır, Mustafa Burhan, Nimet Toran, Ramazan Burhan, Şaban Burhan aleyhine, Denizli ili, PAMUKKALE ilçesi, Korucuk Mahallesi, 9393 Ada 2 (eski 883) parsel sayılı taşınmazın 14598,71-m² 'lik ve 894,61-m²'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

2022/593 Esas sayılı dosyasından aleyhine Davalı Hüseyin Topal aleyhine, Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi, 504 Ada 18 parsel (eski 689 parsel) sayılı taşınmazın 4.397,17-m² 'lik kısmının (tamamının)kamu yararı kararı verildiği,

2022/653 Esas sayılı dosyasından aleyhine Davalılar Derya Kahraman, Mustafa Semih Yavaşlar, Mustafa Volkan Beşek, Vural Erdal Kesimli, Raziye Çil, Yavuz Selim Yavaşlar, Zehra Sarıkaya aleyhine Denizli ili,PAMUKKALE ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, 365 Ada 110 parsel sayılı taşınmazın 5394,36-m² 'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

2022/613 Esas sayılı dosyasından Davalılar Ali Günseven, Döndü Esinler, İsmail Günseven, Mustafa Günseven aleyhine Denizli ili, Honazİlçesi, Dereçiftlik Mah., 143 Ada 4 Parsel (eski 143 Ada 1 parsel) sayılı taşınmazın 6.272,14-m² 'lik kısmının (tamamının) kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.. 11/06/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02049264