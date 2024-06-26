İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Sıra No İl,

İlçe,

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m²) Tapu

Niteliği Tahmin Edilen Bedel

(TL) Geçici Teminat %3 (TL)

İmar Durumu

1 Bursa,

İnegöl

Akhisar

1723

9

421.53

Arsa

2.107.650,00

63.229,50

Konut Alanı

2 Bursa,

İnegöl

Akhisar

1786

161

353.00

Arsa

2.118.000,00

63.540,00

Konut Alanı

3 Bursa,

İnegöl

Akhisar

109

168

287.19

Arsa

1.723.140,00

51.694,20

Konut Alanı

4 Bursa,

İnegöl

Akhisar

567

3

273.55

Arsa

1.641.300,00

49.239,00

Konut Alanı

5 Bursa,

İnegöl

Akhisar

1687

3

300.00

Arsa

1.500.000,00

45.000,00

Konut Alanı

6 Bursa,

İnegöl

Akhisar

109

228

378.20

Arsa

2.269.200,00

68.076,00

Konut Alanı

7 Bursa,

İnegöl

Akhisar

109

229

388.80

Arsa

2.332.800,00

69.984,00

Konut Alanı

8 Bursa,

İnegöl

Akhisar

693

186

195.00

Arsa

1.170.000,00

35.100,00

Konut Alanı

9 Bursa,

İnegöl

Akhisar

694

190

195.63

Arsa

1.173.780,00

35.213,40

Konut Alanı

10 Bursa,

İnegöl

Akhisar

523

11

139.29

Arsa

557.160,00

16.714,80

Konut Alanı

11 Bursa,

İnegöl

Akhisar

124

160

291.58

Arsa

1.749.480,00

52.484,40

Konut Alanı

12 Bursa,

İnegöl

Akhisar

1928

1

447.13

Arsa

2.235.650,00

67.069,50

Konut Alanı

13 Bursa,

İnegöl

Akhisar

1786

166

273.41

Arsa

1.640.460,00

49.213,80

Konut Alanı

14 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

0

3387

238.75

Arsa

2.148.750,00

64.462,50

Konut Alanı

15 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

0

1952

157.00

Arsa

1.413.000,00

42.390,00

Konut Alanı

16 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

0

1954

152.30

Arsa

1.370.700,00

41.121,00

Konut Alanı

17 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

0

1978

187.15

Arsa

1.684.350,00

50.530,50

Konut Alanı

18 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

0

2745

200.73

Arsa

1.806.570,00

54.197,10

Konut Alanı

19 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

0

2874

219.10

Arsa

1.971.900,00

59.157,00

Konut Alanı

20 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

0

2690

133.58

Arsa

1.068.640,00

32.059,20

Konut Alanı

21 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

0

2692

129.09

Arsa

1.032.720,00

30.981,60

Konut Alanı

22 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

114

3

200.23

Arsa

1.802.070,00

54.062,10

Konut Alanı

23 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

114

4

199.04

Arsa

1.791.360,00

53.740,80

Konut Alanı

24 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

114

6

196.67

Arsa

1.770.030,00

53.100,90

Konut Alanı

25 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

0

1919

240.00

Arsa

2.160.000,00

64.800,00

Konut Alanı

26 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

0

2070

135.00

Arsa

1.215.000,00

36.450,00

Konut Alanı

27 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

0

2071

137.00

Arsa

1.233.000,00

36.990,00

Konut Alanı

28 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

0

2087

217.60

Arsa

1.958.400,00

58.752,00

Konut Alanı

29 Bursa,

İnegöl

Alanyurt

112

19

122.70

Arsa

1.104.300,00

33.129,00

Konut Alanı

30 Bursa,

İnegöl

Karalar

124

2

3167.90

Arsa

19.007.400,00

570.222,00

Konut Alanı

31 Bursa,

İnegöl

Karalar

128

2

2109.80

Arsa

9.494.100,00

284.823,00

Konut Alanı

32 Bursa,

İnegöl

Karalar

129

3

2859.41

Arsa

12.867.345,00

386.020,35

Konut Alanı

33 Bursa,

İnegöl

Karalar

116

135

300.00

Arsa

1.350.000,00

40.500,00

Konut Alanı

34 Bursa,

İnegöl

Karalar

116

136

300.00

Arsa

1.350.000,00

40.500,00

Konut Alanı

35 Bursa,

İnegöl

Karalar

130

2

1512.57

Arsa

9.075.420,00

272.262,60

Konut Alanı

36 Bursa,

İnegöl

Kemalpaşa

1564

146

254.69

Arsa

5.100.000,00

153.000,00

Konut Alanı

37 Bursa,

İnegöl

Mesudiye

1201

6

221.02

Arsa

2.000.000,00

60.000,00

Konut Alanı

38 Bursa,

İnegöl

Orhaniye

1480

698

150.21

Arsa

1.351.890,00

40.556,70

Konut Alanı

39 Bursa,

İnegöl

Orhaniye

1479

571

226.00

Arsa

2.034.000,00

61.020,00

Konut Alanı

40 Bursa,

İnegöl

Kurşunlu

103

75

438.62

Arsa

1.500.000,00

45.000,00

Konut Alanı

41 Bursa,

İnegöl

Çitli

107

13

17,157.49

Tarla

10.300.000,00

309.000,00

Tarım Alanı

Yapı Yasaklı Alan

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, toplam tahmin edilen bedelleri ve geçici teminat bilgileri belirtilen taşınmazların Belediye Encümenince 1 ila 20 (20 dahil) sıra numaralı taşınmazlar için 17.07.2024(Çarşamba) tarihinde, saat 10:00'da, 21 ila 41 sıra numaralı taşınmazlar için 18.07.2024(Perşembe) tarihinde, saat 10:00'da, İnegöl Belediyesi Meclis Salonunda (Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1/A İnegöl/BURSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.1 – İdarenin;a) Adresi : İnegöl Belediye Başkanlığı- Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1/A – BURSA/İnegölb) Telefon ve Faks : 0-224 715 10 10 – Faks: 0-224 713 75 26c) E-posta Adresi : ihale@inegol.bel.tr2 – Satışa Konu Taşınmazların;Tapu Bilgileri, Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Bilgileri.





İhale ile satışa sunulan taşınmazın İnegöl Belediyesi mülkiyetinde olması nedeniyle Katma Değer Vergisi'ne tabi değildir.



3 - İhaleye Katılabilme Şartları;

İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

3.1 - Gerçek Kişiler

3.1.1) İkametgâh belgesi,

3.1.2) Nüfus cüzdan sureti,

3.1.3) Geçici teminat makbuzu,

3.1.4) Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

3.1.5) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, ve varsa faks numarası ve elektronik posta adresi.(Bu döküman ikametgah belgesinden ayrı olarak sunulması gerekmektedir.)

3.1.6) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

3.1.7) İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,



3.2- Tüzel Kişiler

3.2.1) Tebligat için yasal adres bildirimi

3.2.2) Noter tasdikli imza sirküsü

3.2.3) Geçici teminat makbuzu veya mektubu. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.

3.2.4) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),

3.2.5) İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,

3.2.6) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

3.2.7) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekalet eden kişinin kimlik fotokopisi.



3.3- Ortak Girişim Olması Halinde

3.3.1) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (3.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise bu ilanın (3.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.

3.3.2) 2024 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı.



4- Geçici Teminat Bedeli yatırmış olmak.

5- İhale dokümanı İnegöl Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinden temin edilecektir. Her bir ihale için ayrı olarak temin edilecek ihale dokümanı bedeli 1000 TL'dir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

6- İhaleye katılmak isteyenler 17.07.2024 tarihi saat 09:00'a kadar ihaleyle ilgili istenen belgeleri İnegöl Belediye Başkanlığı- Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1/A – BURSA/İnegöl adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine teslim etmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermesi gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerde, teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

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