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Giriş Tarihi: 27.06.2024 00:00

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, toplam tahmin edilen bedelleri ve geçici teminat bilgileri belirtilen taşınmazların Belediye Encümenince 1 ila 20 (20 dahil) sıra numaralı taşınmazlar için 17.07.2024(Çarşamba) tarihinde, saat 10:00'da, 21 ila 41 sıra numaralı taşınmazlar için 18.07.2024(Perşembe) tarihinde, saat 10:00'da, İnegöl Belediyesi Meclis Salonunda (Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1/A İnegöl/BURSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

1 – İdarenin;
a) Adresi : İnegöl Belediye Başkanlığı- Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1/A – BURSA/İnegöl
b) Telefon ve Faks : 0-224 715 10 10 – Faks: 0-224 713 75 26
c) E-posta Adresi : ihale@inegol.bel.tr

2 – Satışa Konu Taşınmazların;
Tapu Bilgileri, Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Bilgileri.
Sıra No İl,
İlçe,
Mahalle
Ada
Parsel
Alan (m²)		 Tapu
Niteliği		 Tahmin Edilen Bedel
(TL)		 Geçici Teminat %3 (TL)
İmar Durumu

1		 Bursa,
İnegöl
Akhisar
1723
9
421.53
Arsa
2.107.650,00
63.229,50
Konut Alanı

2		 Bursa,
İnegöl
Akhisar
1786
161
353.00
Arsa
2.118.000,00
63.540,00
Konut Alanı

3		 Bursa,
İnegöl
Akhisar
109
168
287.19
Arsa
1.723.140,00
51.694,20
Konut Alanı

4		 Bursa,
İnegöl
Akhisar
567
3
273.55
Arsa
1.641.300,00
49.239,00
Konut Alanı

5		 Bursa,
İnegöl
Akhisar
1687
3
300.00
Arsa
1.500.000,00
45.000,00
Konut Alanı

6		 Bursa,
İnegöl
Akhisar
109
228
378.20
Arsa
2.269.200,00
68.076,00
Konut Alanı

7		 Bursa,
İnegöl
Akhisar
109
229
388.80
Arsa
2.332.800,00
69.984,00
Konut Alanı

8		 Bursa,
İnegöl
Akhisar
693
186
195.00
Arsa
1.170.000,00
35.100,00
Konut Alanı

9		 Bursa,
İnegöl
Akhisar
694
190
195.63
Arsa
1.173.780,00
35.213,40
Konut Alanı

10		 Bursa,
İnegöl
Akhisar
523
11
139.29
Arsa
557.160,00
16.714,80
Konut Alanı

11		 Bursa,
İnegöl
Akhisar
124
160
291.58
Arsa
1.749.480,00
52.484,40
Konut Alanı

12		 Bursa,
İnegöl
Akhisar
1928
1
447.13
Arsa
2.235.650,00
67.069,50
Konut Alanı

13		 Bursa,
İnegöl
Akhisar
1786
166
273.41
Arsa
1.640.460,00
49.213,80
Konut Alanı

14		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
0
3387
238.75
Arsa
2.148.750,00
64.462,50
Konut Alanı

15		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
0
1952
157.00
Arsa
1.413.000,00
42.390,00
Konut Alanı

16		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
0
1954
152.30
Arsa
1.370.700,00
41.121,00
Konut Alanı

17		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
0
1978
187.15
Arsa
1.684.350,00
50.530,50
Konut Alanı

18		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
0
2745
200.73
Arsa
1.806.570,00
54.197,10
Konut Alanı

19		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
0
2874
219.10
Arsa
1.971.900,00
59.157,00
Konut Alanı

20		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
0
2690
133.58
Arsa
1.068.640,00
32.059,20
Konut Alanı

21		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
0
2692
129.09
Arsa
1.032.720,00
30.981,60
Konut Alanı

22		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
114
3
200.23
Arsa
1.802.070,00
54.062,10
Konut Alanı

23		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
114
4
199.04
Arsa
1.791.360,00
53.740,80
Konut Alanı

24		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
114
6
196.67
Arsa
1.770.030,00
53.100,90
Konut Alanı

25		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
0
1919
240.00
Arsa
2.160.000,00
64.800,00
Konut Alanı

26		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
0
2070
135.00
Arsa
1.215.000,00
36.450,00
Konut Alanı

27		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
0
2071
137.00
Arsa
1.233.000,00
36.990,00
Konut Alanı

28		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
0
2087
217.60
Arsa
1.958.400,00
58.752,00
Konut Alanı

29		 Bursa,
İnegöl
Alanyurt
112
19
122.70
Arsa
1.104.300,00
33.129,00
Konut Alanı

30		 Bursa,
İnegöl
Karalar
124
2
3167.90
Arsa
19.007.400,00
570.222,00
Konut Alanı

31		 Bursa,
İnegöl
Karalar
128
2
2109.80
Arsa
9.494.100,00
284.823,00
Konut Alanı

32		 Bursa,
İnegöl
Karalar
129
3
2859.41
Arsa
12.867.345,00
386.020,35
Konut Alanı

33		 Bursa,
İnegöl
Karalar
116
135
300.00
Arsa
1.350.000,00
40.500,00
Konut Alanı

34		 Bursa,
İnegöl
Karalar
116
136
300.00
Arsa
1.350.000,00
40.500,00
Konut Alanı

35		 Bursa,
İnegöl
Karalar
130
2
1512.57
Arsa
9.075.420,00
272.262,60
Konut Alanı

36		 Bursa,
İnegöl
Kemalpaşa
1564
146
254.69
Arsa
5.100.000,00
153.000,00
Konut Alanı

37		 Bursa,
İnegöl
Mesudiye
1201
6
221.02
Arsa
2.000.000,00
60.000,00
Konut Alanı

38		 Bursa,
İnegöl
Orhaniye
1480
698
150.21
Arsa
1.351.890,00
40.556,70
Konut Alanı

39		 Bursa,
İnegöl
Orhaniye
1479
571
226.00
Arsa
2.034.000,00
61.020,00
Konut Alanı

40		 Bursa,
İnegöl
Kurşunlu
103
75
438.62
Arsa
1.500.000,00
45.000,00
Konut Alanı

41		 Bursa,
İnegöl
Çitli
107
13
17,157.49
Tarla
10.300.000,00
309.000,00
Tarım Alanı
Yapı Yasaklı Alan



İhale ile satışa sunulan taşınmazın İnegöl Belediyesi mülkiyetinde olması nedeniyle Katma Değer Vergisi'ne tabi değildir.

3 - İhaleye Katılabilme Şartları;
İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
3.1 - Gerçek Kişiler
3.1.1) İkametgâh belgesi,
3.1.2) Nüfus cüzdan sureti,
3.1.3) Geçici teminat makbuzu,
3.1.4) Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
3.1.5) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, ve varsa faks numarası ve elektronik posta adresi.(Bu döküman ikametgah belgesinden ayrı olarak sunulması gerekmektedir.)
3.1.6) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),
3.1.7) İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,

3.2- Tüzel Kişiler
3.2.1) Tebligat için yasal adres bildirimi
3.2.2) Noter tasdikli imza sirküsü
3.2.3) Geçici teminat makbuzu veya mektubu. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.
3.2.4) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),
3.2.5) İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,
3.2.6) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
3.2.7) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekalet eden kişinin kimlik fotokopisi.

3.3- Ortak Girişim Olması Halinde
3.3.1) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (3.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise bu ilanın (3.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.
3.3.2) 2024 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı.

4- Geçici Teminat Bedeli yatırmış olmak.
5- İhale dokümanı İnegöl Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinden temin edilecektir. Her bir ihale için ayrı olarak temin edilecek ihale dokümanı bedeli 1000 TL'dir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
6- İhaleye katılmak isteyenler 17.07.2024 tarihi saat 09:00'a kadar ihaleyle ilgili istenen belgeleri İnegöl Belediye Başkanlığı- Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1/A – BURSA/İnegöl adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine teslim etmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermesi gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerde, teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02051683

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