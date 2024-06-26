İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Giriş Tarihi: 27.06.2024 00:00
|Sıra No
|İl,
İlçe,
Mahalle
|
Ada
|
Parsel
|
Alan (m²)
|Tapu
Niteliği
|Tahmin Edilen Bedel
(TL)
|Geçici Teminat %3 (TL)
|
İmar Durumu
|
1
|Bursa,
İnegöl
Akhisar
|
1723
|
9
|
421.53
|
Arsa
|
2.107.650,00
|
63.229,50
|
Konut Alanı
|
2
|Bursa,
İnegöl
Akhisar
|
1786
|
161
|
353.00
|
Arsa
|
2.118.000,00
|
63.540,00
|
Konut Alanı
|
3
|Bursa,
İnegöl
Akhisar
|
109
|
168
|
287.19
|
Arsa
|
1.723.140,00
|
51.694,20
|
Konut Alanı
|
4
|Bursa,
İnegöl
Akhisar
|
567
|
3
|
273.55
|
Arsa
|
1.641.300,00
|
49.239,00
|
Konut Alanı
|
5
|Bursa,
İnegöl
Akhisar
|
1687
|
3
|
300.00
|
Arsa
|
1.500.000,00
|
45.000,00
|
Konut Alanı
|
6
|Bursa,
İnegöl
Akhisar
|
109
|
228
|
378.20
|
Arsa
|
2.269.200,00
|
68.076,00
|
Konut Alanı
|
7
|Bursa,
İnegöl
Akhisar
|
109
|
229
|
388.80
|
Arsa
|
2.332.800,00
|
69.984,00
|
Konut Alanı
|
8
|Bursa,
İnegöl
Akhisar
|
693
|
186
|
195.00
|
Arsa
|
1.170.000,00
|
35.100,00
|
Konut Alanı
|
9
|Bursa,
İnegöl
Akhisar
|
694
|
190
|
195.63
|
Arsa
|
1.173.780,00
|
35.213,40
|
Konut Alanı
|
10
|Bursa,
İnegöl
Akhisar
|
523
|
11
|
139.29
|
Arsa
|
557.160,00
|
16.714,80
|
Konut Alanı
|
11
|Bursa,
İnegöl
Akhisar
|
124
|
160
|
291.58
|
Arsa
|
1.749.480,00
|
52.484,40
|
Konut Alanı
|
12
|Bursa,
İnegöl
Akhisar
|
1928
|
1
|
447.13
|
Arsa
|
2.235.650,00
|
67.069,50
|
Konut Alanı
|
13
|Bursa,
İnegöl
Akhisar
|
1786
|
166
|
273.41
|
Arsa
|
1.640.460,00
|
49.213,80
|
Konut Alanı
|
14
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
0
|
3387
|
238.75
|
Arsa
|
2.148.750,00
|
64.462,50
|
Konut Alanı
|
15
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
0
|
1952
|
157.00
|
Arsa
|
1.413.000,00
|
42.390,00
|
Konut Alanı
|
16
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
0
|
1954
|
152.30
|
Arsa
|
1.370.700,00
|
41.121,00
|
Konut Alanı
|
17
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
0
|
1978
|
187.15
|
Arsa
|
1.684.350,00
|
50.530,50
|
Konut Alanı
|
18
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
0
|
2745
|
200.73
|
Arsa
|
1.806.570,00
|
54.197,10
|
Konut Alanı
|
19
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
0
|
2874
|
219.10
|
Arsa
|
1.971.900,00
|
59.157,00
|
Konut Alanı
|
20
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
0
|
2690
|
133.58
|
Arsa
|
1.068.640,00
|
32.059,20
|
Konut Alanı
|
21
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
0
|
2692
|
129.09
|
Arsa
|
1.032.720,00
|
30.981,60
|
Konut Alanı
|
22
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
114
|
3
|
200.23
|
Arsa
|
1.802.070,00
|
54.062,10
|
Konut Alanı
|
23
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
114
|
4
|
199.04
|
Arsa
|
1.791.360,00
|
53.740,80
|
Konut Alanı
|
24
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
114
|
6
|
196.67
|
Arsa
|
1.770.030,00
|
53.100,90
|
Konut Alanı
|
25
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
0
|
1919
|
240.00
|
Arsa
|
2.160.000,00
|
64.800,00
|
Konut Alanı
|
26
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
0
|
2070
|
135.00
|
Arsa
|
1.215.000,00
|
36.450,00
|
Konut Alanı
|
27
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
0
|
2071
|
137.00
|
Arsa
|
1.233.000,00
|
36.990,00
|
Konut Alanı
|
28
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
0
|
2087
|
217.60
|
Arsa
|
1.958.400,00
|
58.752,00
|
Konut Alanı
|
29
|Bursa,
İnegöl
Alanyurt
|
112
|
19
|
122.70
|
Arsa
|
1.104.300,00
|
33.129,00
|
Konut Alanı
|
30
|Bursa,
İnegöl
Karalar
|
124
|
2
|
3167.90
|
Arsa
|
19.007.400,00
|
570.222,00
|
Konut Alanı
|
31
|Bursa,
İnegöl
Karalar
|
128
|
2
|
2109.80
|
Arsa
|
9.494.100,00
|
284.823,00
|
Konut Alanı
|
32
|Bursa,
İnegöl
Karalar
|
129
|
3
|
2859.41
|
Arsa
|
12.867.345,00
|
386.020,35
|
Konut Alanı
|
33
|Bursa,
İnegöl
Karalar
|
116
|
135
|
300.00
|
Arsa
|
1.350.000,00
|
40.500,00
|
Konut Alanı
|
34
|Bursa,
İnegöl
Karalar
|
116
|
136
|
300.00
|
Arsa
|
1.350.000,00
|
40.500,00
|
Konut Alanı
|
35
|Bursa,
İnegöl
Karalar
|
130
|
2
|
1512.57
|
Arsa
|
9.075.420,00
|
272.262,60
|
Konut Alanı
|
36
|Bursa,
İnegöl
Kemalpaşa
|
1564
|
146
|
254.69
|
Arsa
|
5.100.000,00
|
153.000,00
|
Konut Alanı
|
37
|Bursa,
İnegöl
Mesudiye
|
1201
|
6
|
221.02
|
Arsa
|
2.000.000,00
|
60.000,00
|
Konut Alanı
|
38
|Bursa,
İnegöl
Orhaniye
|
1480
|
698
|
150.21
|
Arsa
|
1.351.890,00
|
40.556,70
|
Konut Alanı
|
39
|Bursa,
İnegöl
Orhaniye
|
1479
|
571
|
226.00
|
Arsa
|
2.034.000,00
|
61.020,00
|
Konut Alanı
|
40
|Bursa,
İnegöl
Kurşunlu
|
103
|
75
|
438.62
|
Arsa
|
1.500.000,00
|
45.000,00
|
Konut Alanı
|
41
|Bursa,
İnegöl
Çitli
|
107
|
13
|
17,157.49
|
Tarla
|
10.300.000,00
|
309.000,00
|
Tarım Alanı
Yapı Yasaklı Alan
İhale ile satışa sunulan taşınmazın İnegöl Belediyesi mülkiyetinde olması nedeniyle Katma Değer Vergisi'ne tabi değildir.
3 - İhaleye Katılabilme Şartları;
İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
3.1 - Gerçek Kişiler
3.1.1) İkametgâh belgesi,
3.1.2) Nüfus cüzdan sureti,
3.1.3) Geçici teminat makbuzu,
3.1.4) Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
3.1.5) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, ve varsa faks numarası ve elektronik posta adresi.(Bu döküman ikametgah belgesinden ayrı olarak sunulması gerekmektedir.)
3.1.6) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),
3.1.7) İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,
3.2- Tüzel Kişiler
3.2.1) Tebligat için yasal adres bildirimi
3.2.2) Noter tasdikli imza sirküsü
3.2.3) Geçici teminat makbuzu veya mektubu. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.
3.2.4) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),
3.2.5) İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,
3.2.6) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
3.2.7) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekalet eden kişinin kimlik fotokopisi.
3.3- Ortak Girişim Olması Halinde
3.3.1) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (3.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise bu ilanın (3.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.
3.3.2) 2024 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı.
4- Geçici Teminat Bedeli yatırmış olmak.
5- İhale dokümanı İnegöl Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinden temin edilecektir. Her bir ihale için ayrı olarak temin edilecek ihale dokümanı bedeli 1000 TL'dir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
6- İhaleye katılmak isteyenler 17.07.2024 tarihi saat 09:00'a kadar ihaleyle ilgili istenen belgeleri İnegöl Belediye Başkanlığı- Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:1/A – BURSA/İnegöl adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine teslim etmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermesi gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerde, teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02051683