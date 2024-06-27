T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/163 Esas

İ L A N

Dava konusu Fatih İlçesi, Molla Şeref Mahallesinde bulunan 434pafta 1986ada 33 parsel sayılı parsel sayılı taşınmazın malikleri olarak görünen hissedarları 3/32 hisse maliki Hayri kızı Fatma Vahibe İsman'ın ile 13/32 hisse maliki Hacı Hilmi oğlu Hayri'nin gaip olması nedeniyle dava konusu taşınmazın adları yukarıda belirtilen maliklerinden bugüne kadar haber alınamadığından isimleri geçenlerin Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıslar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilenleri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 38. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/163 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince isimleri geçenlerin gaipliğine ve gaipler adına olan taşınmazın tapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına tesciline karar verileceğ ilan olunur.14/06/2024

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