T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/162 Esas

İ L A N

Dava konusu Fatih İlçesi, Abdi Subaşı Mahallesinde bulunan 262 pafta, 2272 ada, 17 parsel sayılı, 279,00 m sahalı, kargir ev vasıflı taşınmaz malın 1/4 hisse sayılı taşınmazın malikleri olarak görünen hissedarları Nefise Nimet, Mükerrem, Huriye, Lütfü, İhsan ve Hacer'in gaip olması nedeniyle dava konusu taşınmazın adları yukarıda belirtilen maliklerinden bugüne kadar haber alınamadığından isimleri geçenlerin Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıslar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilenleri tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 38. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/162 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince isimleri geçenlerin gaipliğine ve gaipler adına olan taşınmazın tapu kayıtlarının iptali ile Hazine adına tesciline karar verileceğ ilan olunur.14/06/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02052534