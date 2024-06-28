BAKIRKÖY 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 29.06.2024 00:00
ESAS NO: 2020/95 Esas
KARAR NO: 2020/115
Davacılar ABBAS MİROĞLU, NESRİN GAZİHAN aleyhine mahkememizde açılan Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 06/02/2020 tarihinde mahkememizin görevsizliğine karar verildiği, kararın tebliği aşamasında davacı vekilinin dosyaya feragat dilekçesi sunması nedeniyle ek karar ile aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
Açılan davanın feragat nedeniyle reddine,
Dair; davacı vekilinin yokluğunda davalı Akbank vekilinin yüzüne karşı verilen kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve zapta geçirilmek suretiyle istinaf kanunyolu açık olmak üzere açıkca okunup anlatıldı. 08/05/2024
Davalılar MOHAMED SALEH HUSAIN AMER ile SINA ABBAS SAKHAEI'ye teblig yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur. 09/05/2024
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