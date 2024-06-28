ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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İlimiz Merkez Muhtelif bölgelerinde bulunan ve Belediyemiz Encümenince 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yıkımına karar verilen 110 adet kaçak sundurma, depo vb. müştemilatların hurda malzemesi karşılığı yıktırılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle yapılacaktır. İhale konusu işin muhammen bedeli 5.262.890,00 TL olup Geçici teminatı ise 157.886,70 TL.dir. İhalesi 11/07/2024 Perşembe günü saat:10.00'da Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 2.000,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğünden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden veya 424 248 47 02 nolu telefondan başvurabileceklerdir İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır.

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 1 İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR ŞANTİYE ŞEFİ EN AZ 5 YIL DENEYİMLİ

İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır. Telgraf veya faxla yapılacak müracaat ve Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir

5.1- Kanuni ikametgahı olması,5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,5.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeb) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,5.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3' ü oranına tekabül eden 157.886,70 TL.bedelinin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.5.8-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi5.9- Vergi ve SGK borcu bulunmadığına dair taahhütname,5.10- İhalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname,5.11-Bu iş kapsamında ve işin devamı süresince , 2 adet Ekskavatör, 2 adet kazıcı yükleyici kepçe 2 adet arazöz, 1 adet vinç, 3 adet kamyon ve yeteri kadar usta ve işçi bulunduracağına ve kullanacağına dair taahhütname5.12- İhale konusu iş kapsamında ve işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname5.13- İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi5.14-Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Gelir Servisinden temin edilecektir5.15- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz5.16- İş Bitirme Belgesi; 2.000.000,00 TL'den az olmamak üzere, ihale konusu işi veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösterir belgeler (Stadyum, okul, bina v.b. yıkım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.)5-17- Çalışmalar esnasında istihdam edilmek üzere en az B sınıfına sahip iş güvenliği uzmanı bulundurulması gerekmektedir.5.18-Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname,

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02052012