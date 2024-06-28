T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2024/331 ESAS

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 14:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 14:00

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 14:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 14:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2024 - 14:05

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 301 Ada, 13 Parsel, 4. Blok. 1. Kat 1 AB Giriş, 3 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Taşınmazdır.Adresi :Demirtaş Cumhuriyet Mah. 4 Cad. Sinpaş Bursa Modern Sitesi No:45 4.Blok, 1Ab Girişi K:1, D:3Osmangazi / BURSAYüzölçümü : 149,00m²Arsa Payı : 60/19244İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı Revizyonu (Yeşilşehir) kapsamında yerleşik konut alanında kalmaktadırKıymeti : 6.850.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında Tedaş Lehine 99 yıl müddetle 106,19m² sahada daimi irtifak hakkı ve 7727 Ada 1 Parsel ve 301 Ada 13 nolu parseller ile birlikte toplu yapı kapsamında olduğuna dair şerh vardır.Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 301 Ada, 13 Parsel, 4. Blok. 1. Kat 1 AB Giriş, 4 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Taşınmazdır.Adresi : Demirtaş Cumhuriyet Mah. 4 Cad. Sinpaş Bursa Modern Sitesi No:45 4.Blok, 1Ab Girişi K:1, D:4 Osmangazi / BURSAYüzölçümü : 149,00m²Arsa Payı : 60/19244İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı Revizyonu (Yeşilşehir) kapsamında yerleşik konut alanında kalmaktadırKıymeti : 6.850.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında Tedaş Lehine 99 yıl müddetle 106,19m² sahada daimi irtifak hakkı ve 7727 Ada 1 Parsel ve 301 Ada 13 nolu parseller ile birlikte toplu yapı kapsamında olduğuna dair şerh vardır.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02053273