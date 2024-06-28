T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
TAŞINMAZLARIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/331 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/331 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 301 Ada, 13 Parsel, 4. Blok. 1. Kat 1 AB Giriş, 3 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Taşınmazdır.
Adresi :Demirtaş Cumhuriyet Mah. 4 Cad. Sinpaş Bursa Modern Sitesi No:45 4.Blok, 1Ab Girişi K:1, D:3Osmangazi / BURSA
Yüzölçümü : 149,00m²
Arsa Payı : 60/19244
İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı Revizyonu (Yeşilşehir) kapsamında yerleşik konut alanında kalmaktadır
Kıymeti : 6.850.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında Tedaş Lehine 99 yıl müddetle 106,19m² sahada daimi irtifak hakkı ve 7727 Ada 1 Parsel ve 301 Ada 13 nolu parseller ile birlikte toplu yapı kapsamında olduğuna dair şerh vardır.
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 14:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 14:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2024 - 14:00
Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, 301 Ada, 13 Parsel, 4. Blok. 1. Kat 1 AB Giriş, 4 Numaralı Bağımsız Bölüm Sayılı Taşınmazdır.
Adresi : Demirtaş Cumhuriyet Mah. 4 Cad. Sinpaş Bursa Modern Sitesi No:45 4.Blok, 1Ab Girişi K:1, D:4 Osmangazi / BURSA
Yüzölçümü : 149,00m²
Arsa Payı : 60/19244
İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı Revizyonu (Yeşilşehir) kapsamında yerleşik konut alanında kalmaktadır
Kıymeti : 6.850.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında Tedaş Lehine 99 yıl müddetle 106,19m² sahada daimi irtifak hakkı ve 7727 Ada 1 Parsel ve 301 Ada 13 nolu parseller ile birlikte toplu yapı kapsamında olduğuna dair şerh vardır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 14:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/10/2024 - 14:05
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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