T.C. YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/1964 Esas

DAVALI : BASRİ ÇOLAK

Davacı Alişan Özusta vekili tarafından davalı Basri Çolak aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında,

1-Yalova ili, Çınarcık ilçesi, Koru beldesi, 262 ada 13 parsel, A Zemin kat 1 no'lu bağımsız bölüm sayılı taşınmazda hissedarlar arasında rızai taksim hususunda ittifak sağlanamadığından taşınmazların satışı suretiyle ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olup;

Davalı Basri Çolak'a dava dilekçesi ve tahkikat duruşması tebliğ edilememiş ve adresi de tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden;

Durusma Günü: 10/12/2024 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K'un 112,126,127,128,129,131,317 ve 318 md. geregince usulüne uygun olarak düzenlenmis olan cevap dilekçenizi, varsa tanık dahil tüm delillerinizi, baska yerden getirtilecek belge ve dosyaların bulunmasını saglayacak bilgileri içerir sekilde 2 haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesindeki tüm vakiaları inkar etmis sayılacağınız, hususu ilan tarihinden 7 gün sonra dava dilekçesi ve tahkikat duruşması tebliğ edilmiş sayılacağı davalı Basri Çolak'a tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02053140