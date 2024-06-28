T.C.NEVŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS SAYISI : 2018/337 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) ilişkin davada, davacı vekili Nevşehir iliMerkez İlçesi Bekdik1. MıntıkaMah. 3098 ada 4parsel sayılı; Nevşehir iliMerkez İlçesi Bekdik1. MıntıkaMah. 3098 ada5parsel sayılı; Nevşehir iliMerkez İlçesi Bekdik1. MıntıkaMah. 3099 ada 1parsel sayılı; Nevşehir iliMerkez İlçesi Bekdik1. MıntıkaMah. 3099 ada 2parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, dava 27/10/2021 tarihinde karara bağlanmıştır.

HÜKÜM ÖZETİ : Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/10/2021 tarih ve 2018/337 Esas, 2022/313 kararsayılı hükmü ile Davanın kabulü ile; Nevşehir ili Merkez İlçesi Bekdik1. MıntıkaMah. 3098 ada 4parsel sayılı; Nevşehir iliMerkez İlçesi Bekdik1. MıntıkaMah. 3098 ada5parsel sayılı; Nevşehir iliMerkez İlçesi Bekdik1. MıntıkaMah. 3099 ada 1parsel sayılı; Nevşehir iliMerkez İlçesi Bekdik1. MıntıkaMah. 3099 ada 2parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki Ortaklığın Tüm yükümlülükleri ile birlikte Umuma Açık Suretle Satışının Yapılarak Giderilmesine, Taşınmazın satış bedelinin tapu kaydındaki payları oranında ölü bulunmaları halinde ise veraset ilamındaki hisseleri oranında paydaşlara dağıtılmasına, Davacı kendisini bir vekille temsil ettirmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca tayin olunan 3.405,00 TL vekalet ücretinin payları oranında paydaşlarına aidiyetine, Davalılar Celal Cem Tuncel kendisini bir vekille temsil ettirmiş olduğundan karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca tayin olunan 3.405,00 TL vekalet ücretinin payları oranında paydaşlarına aidiyetine, dair kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstinaf kanun yolları açık olmak üzere karar verilmiştir.

DAVALI :EMİNE TUNCEL -46612386668

MERNİS Adresi :YÜKSEK ALAN MAHALLESİ 538 SOKAK NO: 19 ŞİMŞEK APARTMANI KAT: 3 DAİRE: 7ANTALYA/MURATPAŞA

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı davalının tebligata yarar Yurtiçi adres bilgileri tespit edilemediği, şahsın adres kayıt sistemindeki yurtiçi adresinin de tebligat için yetersiz olduğu, başkaca adresinin de bulunamadığı tespit edilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 10. Maddesine 11/1/2011 tarih ve 6099 sayılı kanunun 3. Maddesiyle eklenen ek fıkra "Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır." hükmü gereğince muhatabın adres kayıt sistemindeki yurt içi adresinin gerekçeli karar tebliği için yeterli olmadığı anlaşıldığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-31 maddeleri gereğince davalı EMİNE TUNCEL'e gerekçeli kararı tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra yukarıda adı geçen davalı EMİNE TUNCEL'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden sonra yasal süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 21/03/2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02052987