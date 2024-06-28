T.C.ŞANLIURFA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/611 Esas 14/06/2024 Konu :İLAN METNİ

Davacı, İç İşleri Bakanalığı ile Davalı, Ticaret İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği arasında mahkememizde görülmekte olan Dernek (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti) davası nedeniyle;

Davalı Ticaret İş Adamları ve Yatırımcılar Derneği arasında, dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde davaya cevap vermesi gerektiğinin, bu süre içerisinde cevap vermez ise HMK'nun 128. maddesi gereğince davayı inkar etmiş sayılacağının ihtarına, HMK'nun 139 ve 318. maddesi gereğince davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçesinde gösterdiği, ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkemeye sunması veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, HMK'nun 140/5 maddesi gereğince, işbu ihtara rağmen dilekçesinde gösterdiği belgeleri sunmaması veya belgelerin getirilmesi için gerekli açıklamayı yapmaması halinde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağının ihtarına, HMK'nun 240. maddesi gereğince var ise tanık bildirmesi, tanık göstermesi halinde tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren listeyi mahkemeye sunması, tanık listesinde gösterilmemiş olan kimselerin tanık olarak dinlenemeyeceğinin ve ikinci bir tanık liste verilemeyeceğinin ihtarına, HMK'nun 317. maddesi gereğince ikinci cevap dilekçesi veremeyeceğinin ihtarına, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra iddia ve savunmanın genişletilemeceği, iddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümlerinin saklı olduğunun ihtarına, davanın HMK'nun 316/1 maddesi kapsamında Basit Yargılama Usulüne tabi olduğu, bu tür davalarda HMK'nun 320/1 maddesi gereğince duruşma açılmaksızın dilekçelerin teatisi aşamasından sonra dosya üzerinde karar verilebileceği hususunun ihtarına, (tensip zaptının davalıya tebliği ile ihtaratların yapılmış sayılmasına),

Duruşma gün ve saati 03/10/2024 tarih saat 09:45'te

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