T.C. İSTANBUL 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 30.06.2024 00:00
İ L A N
DOSYA NO : 2023/105 Esas
KARAR NO : 2024/150
Yağma suçundan Mahkememizin 02/05/2024 tarihli ilamı ile Chuuhyo Kim ve Michiko oğlu, 1984 doğumlu,JOE BENEDİC MANDİA tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZETDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.06.2024
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02053771