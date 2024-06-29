T.C. İSTANBUL 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/105 Esas

KARAR NO : 2024/150

Yağma suçundan Mahkememizin 02/05/2024 tarihli ilamı ile Chuuhyo Kim ve Michiko oğlu, 1984 doğumlu,JOE BENEDİC MANDİA tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE İLK 5 GAZETDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.06.2024

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02053771