T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 10:30

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İl, Kartal İlçe, KARLIKTEPE Mahalle/Köy, 11318 Ada, 34 Parsel, Dosya içerisinde mevcut, ekli tapu kaydında; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Karlıktepe Mahallesi, Ana Taşırımaz Tapu Kütüğünün 12 cilt, 1117 sayfasında kayıtlı 11318 ada, 34 parsel numaralı, 124.47m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli ana taşınmazın tamamı elbirliği mülkiyet olarak Coşkun oğlu Murat Bayrak ve Ahmet oğlu Ömer Usta ve Coşkun kızı Fatma Bayrak adlarına kayıtlı olduğu ve tapu kaydı üzerine 2 adet Kamu Haczi, 7 adet İcrai Haciz şerhinin olduğu görüldü. GAYRİMENKULÜN KONUMU VE EVSAFI: Kıymet takdirine konu; 11318 ada, 34 numaralı parsel, İstanbul İli, Kartal İlçesi, Karlıktepe Mahallesi, Başkomutan Caddesi, Kadıyoran Sokak 20 kapı numaralı binanın Kuzeydoğu bitişiğinde konumludur. Söz konusu parsel geometrik olarak düzgün olmayan altıgen şeklinde, topoğrafik alarak %3-5 meyilli vaziyettedir. Hali hazırda boş arsa durumundadır. Belediye ve tüm kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Okul ve diğer Sosyal İhtiyaç alanlarına yakın, ulaşımı kolaynoktada konumlu olup, Başkomutan Caddesine Cepheli, Egemenlik Bulvarına 420m., Kartal Sahile 650m mesafede kanumludur. Çevrede yaptığım araştırmalara göre emsal parsellerin ortalama m2 birim alım satım rayiç bedellerinin 25.000,00TL/m2 olduğunu belirledim. GAYRİMENKULÜN DEĞERİ: Kıymet takdirine konu,11318 ada, 34 numaralı parselin: Bulunduğu semt, semt içerisindeki konumu, ulaşım kolaylığı, hali hazır durumu, imar durumu, hisseli oluşu, emsal taşınmazların alım satım rayiçleri, günümüzün iktisadi koşulları, değerine olumlu ve olumsuz yönde tesir edecek bilumum faktörler bilirkişice değerlendirilerek hesaplandırılmıştır.Tapu Kaydındaki GibidirTapu Kaydındaki Gibidir3.111.750,00 TL311.175,00 TLDosyasında mevcut; ekli İmar Durumuna göre; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahalle(Karlıktepe) Mahallesi, 11318 ada, 34 parsel sayılı taşınmaz, 1/1000 ölçekli 19.04.2013 tasdik tarihli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 26.10.2020 tasdik tarihli Yençok belirlenmemiş alanlarda yapılan plan değişikliği kapsamında /BL/0.35/1.75, Yençok:15 kat(52.50m) yapılanma şartlarında Konut+Ticaret alanında (Plan notlarının B.2.2. maddesine istinaden; kat adedi verilen Konut+Ticaret blok yapılanmalarda kat adedi iptal edilerek TAKS: değeri 0.20-0.40 aralığında serbest bırakılmış olup, demiryolu güneyindeki adalarda Yençok:10 kat, kuzeydeki adalarda Yençok:15 kat alarak belirlenmiştir.) kalmaktadır.Karlıktepe Mahallesi, Başkomutan Caddesi,Kadıyoran Sokak, 20 Kapı NoluBinanın Kuzeydoğu Bitişiği Konumludur Kartal / İSTANBUL124,47 m23.111.750,00 TL%10

23/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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