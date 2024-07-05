T.C. ANTALYA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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ANTALYA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN ESAS NO :2023/736KARAR NO :2024/351

Mahkememizin 2023/736 esas, 2024/351 sayılı kararı ile; Mehmet Sait ve Nurhan oğlu, 01/01/1982 Muş doğumlu, sanık METİN KARASU hakkında;

"Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması " suçundan TCK.nun 245/1,62, 52/2, 53/1, 58/6 maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandılmasına,"Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme" suçundan TCK.nun 243/1, 62, 53, 58/6 maddeleri uyarınca 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanık METİN KARASU'ya gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde, mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde incelenmek ve İSTİNAF yasa yolu açık olmak, yasal süre içerisinde İstinaf edilmediği takdirde kesinleştirilerek infaza verilmek üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 04/07/2024

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