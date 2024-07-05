T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/44 Esas

KARAR NO : 2024/178

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/04/2024 tarihli ilamı ile TCK86/1 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. kararı verilen Xayıtmurodovıch ve Muhterem oğlu, 17/09/1987 doğumlu,GAYRET UMAROV tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.07.2024

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