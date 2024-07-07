T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 08.07.2024 00:00
2023/100 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/100 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, Kel Yusufun Dölek Mevkii, 907 Parsel
Yüzölçümü : 40.000 m2
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, Kel Yusufun Dölek Mevkii, 929 Parsel
Yüzölçümü : 10.600 m2
Kıymeti : 106.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:10
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:10
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İnsesu Köyü, Veli Hasan Arkacı Mevkii, 936 Parsel
Yüzölçümü : 17.600 m2
Kıymeti : 176.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:20
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:20
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, Kelyusufundölek Mevkii, 939 Parsel
Yüzölçümü : 9.500 m2
Kıymeti : 142.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:30
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, Ağdaş Mevkii, 1111 Parsel
Yüzölçümü : 4.800 m2
Kıymeti : 72.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:40
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:40
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, Küçükkılavuz Mevkii, 1728 Parsel
Yüzölçümü : 150.000 m2
Kıymeti : 2.250.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:50
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:50
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, Küçükkılavuz Mevkii, 1732 Parsel
Yüzölçümü : 5.700 m2
Kıymeti : 85.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 11:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:00
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, Büyükkılavuz Mevkii, 1757 Parsel
Yüzölçümü : 35.000 m2
Kıymeti : 525.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 11:10
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:10
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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