T.C. ANKARA 17. AİLE MAHKEMESİNDEN

Dosya No:2022/111

Davacı EMİN KESİK ile davalı DESI WULANSARI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasında, davacı dava dilekçesinde özetle, davalı ile geçinemediklerini, eşinin sürekli huzursuzluk çıkardığını, evliliğin üzerine yüklediği yükümlülüklerden kaçındığını bu nedenlerle şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmalarına karar verilmesini istediği beyan ettiği, ancak tüm aramalara rağmen davalıya tebligat yapılamadığı, adresinin tespit edilemediği, yurt dışı yazışmalarından da sonuç alınamadığı anlaşılmakla, 99114130840 yabancı kimlik numaralı DESI WULANSARI' ye, dava dilekçesi ve tensip zaptı ile 23/09/2024 tarihli saat 10:30 da olan ön inceleme duruşma günü ve ön inceleme tensip zaptının tebligat kanunun 28.ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup; 1-Ön inceleme aşaması tamamlanmış olmakla, dava dilekçesi ve ön inceleme tensip tutanağı ekli duruşma davetiyesinin tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde, cevap verilmesi, süresinde cevap verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı, savunmanın dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri ile hangi delille ispat edileceğinin bildirilmesi, cevap dilekçesinin verilmesinden sonra süre dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceği, tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilememesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğinin ihtarıyla, ön inceleme duruşması gün ve saatinin 23/09/2024 günü, saat 10:30'abırakılmasına,2-Davalıya dava dilekçesinin ve meşruhatlı ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine,

Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, ön inceleme tensip zaptı ve 23/09/2024 günü saat 10:30'a bırakılan ön inceleme duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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