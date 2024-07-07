T.C.

SİLİFKE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2024 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 10:22

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi Ahmet Fakılı Mevkii 709 Ada 1 Parsel sayılı 1/28 arsa paylı, 5.292,47 M2 ana taşınmaz yüzölçümlü, Ondert Bloklu Yirmisekiz Daireli Dubleks Kargir Ana Taşınmaz Nitelikli, Dubleks Mesken Bağımsız bölüm nitelikli, B Blok Zemin 1 Kat 2 nolu bağımsız bölüm satılacaktır.Bilirkişi raporuna göre arsa payı dahil brüt 146,00 m21/28Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içindedir.1/1000 ölçekli Taşucu (Kum) Mahallesi Uygulama İmar Planında "Ayrık Nizam 2 katlı" (A-2) konut alanı olarak tanımlıdır.2.970.000,00 TL%1Satışa arz şerhi vardır.

02/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02057616