T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/100 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/100 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, Kel Yusufun Dölek Mevkii, 907 Parsel

Yüzölçümü : 40.000 m2

Kıymeti : 400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, Kel Yusufun Dölek Mevkii, 929 Parsel

Yüzölçümü : 10.600 m2

Kıymeti : 106.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İnsesu Köyü, Veli Hasan Arkacı Mevkii, 936 Parsel

Yüzölçümü : 17.600 m2

Kıymeti : 176.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, Kelyusufundölek Mevkii, 939 Parsel

Yüzölçümü : 9.500 m2

Kıymeti : 142.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, Ağdaş Mevkii, 1111 Parsel

Yüzölçümü : 4.800 m2

Kıymeti : 72.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:40

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, Küçükkılavuz Mevkii, 1728 Parsel

Yüzölçümü : 150.000 m2

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 10:50

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, Küçükkılavuz Mevkii, 1732 Parsel

Yüzölçümü : 5.700 m2

Kıymeti : 85.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 11:00

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, İncesu Köyü, Büyükkılavuz Mevkii, 1757 Parsel

Yüzölçümü : 35.000 m2

Kıymeti : 525.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 11:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02057743