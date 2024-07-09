T.C. ERZİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Erzin 1.Asliye Hukuk Mahkemesi Dosya no: 2022/291 Davacılar, AYHAN KARA, İSMAİL KARA, AHMET KARA, ADNAN KARA ve İSMAİL KARA tarafından Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında; Sayın MERYEM GÜL, MUSTAFA GÜL ve ZEYNEP ÇOBAN Dava konusu Hatay İli Erzin İlçesi Cumhuriyet mah. 464 ada, 24parselsayılı taşınmazda hak iddia etmeniz halinde ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarınızı bildirmeniz aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02058980