BURSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO: 2024/91

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesine ilişkin dava dosyasında; Davacı Müşüde Mator, ağabeyi Zülküf Çelik'in 24 yıldır kayıp olması nedeniyle gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden; Elazığ İli, Karakoçan İlçesi, Kuşçu Mahallesinde nüfusa kayıtlı Süleyman ve Zekiye oğlu 1960 doğumlu ZÜLKÜF ÇELİK'in ÖLÜ veya SAĞ olduğuna dair bilgi sahibi olanların T.M.K 33/2 mad. gereğince duruşma günü olan 19/12/2024 tarihine kadar mahkememize gelerek bilgi vermeleri aksi takdirde BİRCAN DİLBER'in gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02062372