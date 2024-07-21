T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1817 Esas

İ L A N

Van İli, Çatak İlçesi,Korulu Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Sadun ve Nuriye'den olma, 10/02/1991 doğumlu, 16991626044 T.C.kimlik numaralı KEMAL KONRAT'ın 2015 yılından bu yana kayıp olduğu ve nerede olduğunun bilinmediği, herhangi bir haberde alınamadığından, KEMAL KONRAT'in kayıp olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde adı geçenin sağ yada ölü olduğunu bilenlerin (M.K.nun 33 Maddesine göre) Mahkememizin 2023/1817 Esas Sayılıdosyasınabaşvurmaları 6 Ayiçerisindemahkememizemüracaat edilmediğitakdirdeadıgeçen KEMAL KONRAT hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.04/07/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02063935