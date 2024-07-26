T.C. ANKARA 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/304 Esas

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK DAVALILAR :

1- ADİL ÖKSÜZ

2- ALİ KALYONCU

3- FETULLAH GÜLEN

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalılar Fetullah GÜLEN, Ali KALYONCU, Adil ÖKSÜZ, Gökhan Şahin SÖNMEZATEŞ, Hakan ÇİÇEK, Nurettin ORUÇ ve diğerleri aleyhine açılan (Kurum Zararı Nedeniyle) Alacak davası nedeniyle;

Davalılar Adil ÖKSÜZ, Ali KALYONCU, Fetullah GÜLEN'in yapılan tüm araştırmalarına rağmen adreslerinini tespit edilemediğinden ve sistemde kayıtlı güncel mernis adresleri de bulunmadığından, Mahkememizin 04/07/2024 tarihli ön inceleme tensip tutanağı ara kararı ile davalılara ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 2023/304 Esas sayılı dosyasında Ön İnceleme duruşma günü olan 03/10/2024 günü saat 11.15'te yapılacak duruşmada '' Ön inceleme duruşması yapılacağından sulh için hazırlık yapılması, duruşmaya gelinmediği takdirde ve diğer tarafın yargılamaya devam etmesi durumunda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği davetiyenin davalılar Adil ÖKSÜZ, Ali KALYONCU ve Fetullah GÜLEN'e tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterecekleri ancak sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde ilgili delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususun İHTAR OLUNACAĞINA ''

Yukarıdaki ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, duruşma günü ve saatinde Mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz hususu davalılar Adil ÖKSÜZ, Ali KALYONCU ve Fetullah GÜLEN'e davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02067978