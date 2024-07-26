Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 27.07.2024 00:00

T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

2024/1927 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1927 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.655.000,00 1 Taşıt 35BAD118 Plakalı, 2018 Model, MERCEDES - BENZ Marka 204 - C 200-D Tipli , WDD2050371F747077 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , aracın; otomatik şanzıman, çelik jantlar ve deri döşemeye sahip olduğu, araç lastiklerinin iyi durumda olduğu, sol ön çamurlukta ve sol ön tamponda çizik olduğu, ve şase sorgulamasında kazaya karışmadığı görülmüş olup aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
  • Satışa Çıkartılan Araç
Kartal Yediemin Otoparkı Orta Mah. Aktaç Sok No:1 Kartal/İSTANBUL Adresindedir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:43
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:43

24/07/2024 (İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02067848

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA