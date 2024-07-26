T.C. İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 27.07.2024 00:00
2024/1927 TLMT.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.655.000,00
|1
|Taşıt
|35BAD118 Plakalı, 2018 Model, MERCEDES - BENZ Marka 204 - C 200-D Tipli , WDD2050371F747077 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , aracın; otomatik şanzıman, çelik jantlar ve deri döşemeye sahip olduğu, araç lastiklerinin iyi durumda olduğu, sol ön çamurlukta ve sol ön tamponda çizik olduğu, ve şase sorgulamasında kazaya karışmadığı görülmüş olup aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:43
24/07/2024 (İİK m.114/4)
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02067848