GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SAYIN CANAN GÖKTEPE VE HÜSNİYE GÖKTEPE'YE



6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 15/A maddesi gereği, Maliki olduğunuz Güngören ilçesi, Haznedar Mahallesi 220 ada 8 parselde yüklenici firma ile malikler arasında yapılan sözleşmede salt çoğunluk sağlanmış olup, SALT ÇOĞUNLUK İLE imzalanan sözleşmeye katılım sağlanmaması sebebiyle, Belediyemiz tarafından söz konusu parseldeki paylarınızın satışı ilgili Kanun Hükümlerince gerçekleştirilmiştir. Söz konusu arsa paylarının bedelleri Ziraat Bankası üzerinden blokeli ve vadeli olarak resen adınıza açılan hesaplara aktarılmış olup, satış bedellerinin yatırıldığı hesapların tarafınızca kullanıma açık olduğunu ilanen bildirmek üzere iş bu ilan yayınlanmıştır.



Detaylı bilgi için;

Güngören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şefliği

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02068841