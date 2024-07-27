T.C. İSTANBUL 55. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/556 Esas

KARAR NO : 2023/194

Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28.03.2023 tarihli kararı ile 3 YIL HAPİS cezası verilen Ziya ve Sevda oğlu, 02/08/1996 develi doğumlu AHMET KARABULUT tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya (hakim tarafından sonradan onaylanmak üzere) tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, tutuklu veya hükümlü bulunanlar bakımından ise cezaevi idaresine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tutulması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.25.07.2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02068918