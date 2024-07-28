T.C. OSMANİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/624 Esas

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Mahkememizin 2021/624 esas sayılı Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle açılan davada, davaya konu Osmaniye İli Toprakkale İlçesi Aslanpınarı Köyü Ger Mevki O Ada 218 parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki muhdesatların aidiyetinin davacı Yaşar Abuk adına tespiti ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ettiği, yapılan adres araştırmalarında ulaşılamayan ( HACI OSMAN BALCI - 25706674928 T.C kimlik numaralı, Mustafa ve Saliha oğlu, 28/02/1962 doğumlu, ) tarafından davaya karşı itirazı olması halinde duruşma tarihi olan 24/10/2024 gününden önce yazılı olarak mahkememize başvurulması aksi halde yokluğunda yargılamaya devam edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02068898