DENİZLİ 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Zeynel Abidin ve Herdemcan oğlu, 11.09.1985 Karayazı doğumlu, Cüneyt DOĞRU'ya tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır.

Sanık Cüneyt DOĞRU'ya katılan Faruk ÖNCÜ'ye yönelik kasten yaralama suçundan 4.500.-TL adli para cezası, katılan Hasan DANCI'ya yönelik kasten yaralama suçundan 4.500.-TL adli para cezası, katılan Seyyedmohammaddalal MOUSAVIAFRAEI'e yönelik kasten yaralama suçundan 3.360.-TL adli para cezası verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 12.03.2024 tarih 2023/418 Esas, 2024/328 Karar sayılı kararı ve katılanlar tarafından verilen istinaf başvuru dilekçeleri sanık Cüneyt DOĞRU'ya tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ve istinaf başvuru dilekçelerinin ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağını, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek dilekçe ile veya Mahkememize gelip zabıt katibine tutanak tutturulmak koşuluyla bulunduğu yerde Mahkememize eşit Asliye Ceza Mahkemelerine, Mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesince incelenmek üzere istinaf edebileceği hususunun sanık CÜNEYT DOĞRU'ya ilanen tebliği rica olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02069519