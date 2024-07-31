T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2022/453 Esas

KARAR NO : 2022/359

C.SAV.ESAS NO : 2015/833

MÜŞTEKİ : MOHAMMAD NOUR, Abdullah ve Alıa oğlu, 1980 İDLİB doğumlu, Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No:1 Reyhanlı/ HATAY adresinde oturur.

SANIK : YAHYA YETER, HASAN ve EMİNE oğlu, 02/02/1990 REYHANLI doğumlu, HATAY, REYHANLI, PINARBAŞI mah/köy, Cilt no: 11, Aile sıra no: 82, Sıra no: 78 nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

SUÇ TARİHİ : 25/03/2015

VERİLEN CEZA MİKTARI : Beraat

KARAR TARİHİ : 08/11/2022

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı Sanık Yahya YETER hakkında açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda Sanık hakkında beraat kararı karar verilmiş, Gerekçeli Karar Katılan Mohammad NOUR'un bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden tebliğ yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 Hafta süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceklerine, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 26.07.2024

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