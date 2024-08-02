T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/51 Tereke

Osmaniye ili, Osmaniye Merkez ilçesi, Cevdetiye Kocatepe Mah. Cilt no 20,hane no: 3 nüfusuna kayıtlı bulunan Ömer ve Adile'den olma Müştak Öner KOÇOĞLU TC:35771339806 kimlik numaralı 02/02/1941 doğumlu olup,03/04/2023 tarihinde vefat eden müteveffa Müştak Öner KOÇOĞLU' nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi talep etmiştir. Bu itibarla TMK' nun 620, 621 ve 634 maddeleri gereğince terekesinin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, murisin alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK' nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

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