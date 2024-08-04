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Giriş Tarihi: 05.08.2024 00:00

Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 02:03

AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ

AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tarihi 19.08.2024
Saati 11:00
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : GÜLNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri e-satış@ogm.gov.tr
Sıra No Satış Yeri Cinsi, Nevi, Boy ve Sınıf İstif No Parti No Boy(m) Miktarı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Açıklama
Adet M3/Ster TL TL
1 KORUCUK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 92 1 1833 2.184,563 2.100,00 137.627,00 2025 Tensil
2 KORUCUK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 334 2 2543 2.303,475 2.160,00 149.265,00 2025 Tensil
3 KORUCUK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 165 3 2404 2.325,918 1.860,00 129.786,00 2025 Tensil
4 ALANBOĞAZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 27 4 3094 2.475,420 2.080,00 154.466,00 2025 Tensil
5 ALANBOĞAZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 41 5 691 657,156 2.330,00 45.935,00 2025 Tensil
6 BÜYÜKECELİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 180 6 2177 704,532 1.950,00 41.215,00 2025 Tensil
7 AYNALIGÖL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 132 7 4325 3.033,277 1.900,00 172.897,00 2025 Tensil
8 AYNALIGÖL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 5 8 360 82,374 1.700,00 4.201,00 2025 Tensil
9 AYNALIGÖL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 95/A 9 1538 1.290,912 2.100,00 81.327,00 2025 Tensil
10 AYNALIGÖL ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 95/B 10 5719 3.436,271 2.000,00 206.176,00 2025 Tensil
11 GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 580 11 3504 3.355,672 2.365,00 238.085,00 2025 Tensil
12 GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 650 12 3516 1.667,767 2.000,00 100.066,00 2025 Tensil
13 GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 581 13 6909 3.858,136 2.155,00 249.428,00 2025 Tensil
14 GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 574 14 3403 2.735,794 2.100,00 172.355,00 2025 Tensil
15 GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 579 15 2154 2.002,893 2.150,00 129.187,00 2025 Tensil
16 GÜLNAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 588 16 4458 2.658,402 2.100,00 167.479,00 2025 Tensil
17 ZEYNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 144 17 1607 969,209 2.250,00 65.422,00 2025 Tensil
18 ZEYNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 82 18 4255 1.728,078 1.950,00 101.093,00 2025 Tensil
19 ZEYNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 42 19 2606 1.241,251 1.800,00 67.028,00 2025 Tensil
20 ZEYNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 138 20 1717 1.044,963 2.130,00 66.773,00 2025 Tensil
21 ZEYNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 56 21 1272 317,748 1.700,00 16.205,00 2025 Tensil
22 ZEYNE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 81 22 1501 1.169,558 2.250,00 78.945,00 2025 Tensil
23 KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 428 23 476 276,478 2.100,00 17.418,00 2025 Tensil
24 KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 410//2 24 1617 1.071,215 2.600,00 83.555,00 2025 Tensil
25 KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 361 25 1076 594,264 2.000,00 35.656,00 2025 Tensil
26 KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 393 26 664 649,976 1.900,00 37.049,00 2025 Tensil
27 KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 518/706 27 1071 503,301 1.500,00 22.649,00 2025 Tensil
28 KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 516 28 2121 837,213 1.575,00 39.558,00 2025 Tensil
29 KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 389 29 941 1.574,676 2.650,00 125.187,00 2025 Tensil
30 KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 398 30 930 627,087 1.950,00 36.685,00 2025 Tensil
31 KUSKAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 410 31 2798 2.293,285 2.600,00 178.876,00 2025 Tensil
TOPLAM: 31 73280 49.670,864 64.005,00 3.151.594,00
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 31 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler.İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6- Tomruk, teldireği, madendireği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 50 'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 5 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %50'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 5 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar
9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %50 vade faizi alınacaktır.
11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık 4.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %4.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları,geçici teminat miktarları,muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
NOT : Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmet envanteri adresinde yayınlanmaktadır.
0(324) 751 7043
FAX İ L A N O L U N U R ...
0(324) 751 7044
ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI
T.C.Ziraat Bankası : TR980001000210323124445001
Halk Bankası : TR150001200149100005100006
Vakıf Bankası-ANKARA TİCARİ : TR180001500158007303308486
29/07/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02069623

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