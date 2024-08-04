T.C. Of Asliye Ceza Mahkemesi

T.C. OF ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO : 2012/372

KARAR NO : 2013/496

İLAN

Of Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/372 esas sayılı dava dosyasına konu 4733 sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık GOCHA MIKELADZE (Nodari-Shusana oğlu, 10/02/1975 Batum doğumlu) hakkında yapılan yargılama sonucunda 17/01/2022 tarihli 2012/372 esas 2013/496 karar sayılı ek kararı ile;

''… A)Sanık Gocha Mıkeladze hakkında Mahkememizin2012/372-2013/496 E.K sayılı kesinleşen mahkumiyet hükmünün infazı sırasında 15/04/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 61.maddesi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun 3/22.maddesinde değer indirimi getirilmiş olduğundan ve hükümlüden ele geçen kaçak içkilerin 1,288,73TL olan gümrüklenmiş değerinin hafif nitelikte olmasından dolayı yapılan değişikliğin hükümlü lehine olması nedeni ile hükümlü hakkında uyarlamaya ilişkin yeni bir karar verilmek üzere Mahkememizin 28/11/2013 Tarih ve 2012/372-2013/496 E.K sayılı kararının İPTALİNE,

1-Sanığın sabit olan eylemine uyan 6545 sayılı kanun ile değişik 5607sayılıkanunun 3/18-son maddesi delaleti ile aynı kanunun 3/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri dikkate alınarak takdiren 1 YIL HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Davanın konusunu oluşturan eşyanın tütün mamulü olması nedeniyle 5607 sayılı kanunun 3/10 maddesi uyarınca cezası takdiren yarı oranında arttırılarak 1 YIL 6 AY HAPİS VE 7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın tütün mamulü olması nedeniyle tayin edilen hapis cezası 5607 sayılı kanunun 3/10-son maddesi uyarınca üç yıldan az olamayacağından, hükümlünün 3 YIL HAPİS VE 7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Dava konusu eşyanın gümrüklenmiş değeri pek hafif nitelikte olduğundan 5607 sayılı kanunun 3/22 maddesi gereğince ceza 1/3 ününe kadar indirilerek hükümlünün 1 YIL HAPİS VE 2 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Cezanın hükümlünün geleceği üzerindeki olası etkisi lehine değerlendirilerek TCK.nun 62. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 AY HAPİS VE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

6-Sanığın ekonomik ve sosyal durumuna göre TCK nın 52/2 maddesi uyarınca gün adli para cezasının bir günü takdiren 20 TL den olmak üzere 20 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,sanığa verilen para cezasının miktarı dikkate alınarak taksitlendirilmesine veya mehil verilmesine YER OLMADIĞINA,

7-Sanık etkin pişmanlık ödemesi yapmadığından 5607 sayılı kanunun 5/2 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

9-Sanığın kamu zararını karşılamaması sebebi ile yasal şartları oluşmadığından hakkında 5271 Sayılı CMK'nun 231.maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

10-Sanığın engel sabıkasının olmayışı ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde kanaat oluşması nedeniyle hapis cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 51. maddesi uyarınca ERTELENMESİNE, TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca sanık hakkında 1 yıl denetim süresi belirlenmesine, TCK'nın 51/6 maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına, sanığın denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirileceği hususunun ihtarına, denetim süresinin iyi halli geçirmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılacağının hususun da sanığa ihtarına (ihtar edilemedi)

11-TCK'nın 53/1 maddesinin verilen kararın niteliği gereği takdiren sanık hakkında uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

12-Önceki kararda yer alan cezalardan infaz edilen cezalar mevcut ise, bunların uyarlama kararının infazı sırasında dikkate alınmasına,

12-Karar kesinleştiğinde sanık ile ilgili olarak tali karar fişi düzenlenmesine,

13-Sanık hakkında Adli sicil kaydında Of Asliye Ceza Mahkemesi'ni 28/11/2013 Tarih ve 2012/372-2013/496 E.K sayısı ile yer alan kaydın iptali için karar kesinleştiğinde bir suretinin Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

C-Kaçak eşyanın müsaderesine ilişkin hükümler kesinleşmiş olup,kanun değişikliğinin müsadere ile ilgili olmaması nedeniyle bu hususta yeniden karar verilmesine YER OLMADIĞINA

D-Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20/12/2011tarih ve 2011/11-239esas, 2011/281karar sayılı kararı dikkate alınarak,kesinleşen mahkumiyet kararının infazı sırasında karışıklığa meydan verilmemesi bakımından,katılan Gümrük İdaresi kendisini vekille temsil edildiğinden, karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca 1.320,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan Gümrük İdaresi'ne verilmesine, (önceki iptal edilen kararda aynı miktarda hükmolunan vekalet ücretinin sanıklardan tahsil edilmiş olması halinde bu bendin uygulanmasına yer olmadığına, tahsil edilmemiş ise uygulanmasına)

E-Sanığın sarfına neden olduğu önceki kararda hükmolunan 8.00 TL olmak üzere yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye gelir kayıt edilmesine,(önceki kararda yer alan gider tahsil edilmiş ise bu kısmın alınmamasına)

Dair; 5275 sayılı kanunun 98 ve 101.maddeleri gereğince, sanığın ve katılan Gümrük İdaresi vekilinin yokluğunda,kararın (sanığa ve katılan Gümrük İdaresi vekiline tebliğinden) itibaren 7 gün içinde mahkememize veya ilgilinin bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabit katibine yapılacak sözlü beyanın zapta geçirilmesi suretiyle TRABZON NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere iddia makamının mütalaasına uygun olarak karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 17/01/2022…'' şeklinde karar verilmiş olup , gıyabında verilen kararın sanığın adresinin yurtdışı olması ve yurt dışı tebligat işlemi yapılmaya çalışıldığı halde gelinen noktada sonuç alınamaması nedeniyle tebliğ edilememiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde gazetede ilanen tebliğine yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde bir dilekçeyle veya bizzat mahkeme kalemine başvurmak suretiyle Trabzon Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 22/07/2024

Yazı İşleri Müdürü 144996 Hakim 233876

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