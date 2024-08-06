T.C. İSTANBUL ANADOLU 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/752 Esas

2024/366 Karar

İLAN METNİ

Mahkememize ait 2022/752 Esas 2024/366 Karar sayılı ve 06.06.2024 tarihli ilamı ile sanık SABINA NARZULLAEVA hakkında Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkumiyet kararı verildiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve tebligatın da yapılamadığı anlaşıldığından,

Kararın ilamından itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya bu yöndeki tutanağın zabıt katibine tutturulup hakimliğimizce onaylatılması suretiyle, mahkumiyet kararı yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF Yasa yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02072797