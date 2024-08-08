T.C. İSTANBUL 33. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2023/454

Karar No :2024/230

İLAN KARARI

Birden fazla kişi tarafından birlikte nitelikli yağma suçundan sanık Kerem DOĞAN hakkında mahkememize açılan kamu davasında, sanığın CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmiş olup, verilen kararın müştekinin adresinde bulunamaması nedeniyle İstanbul İl Göç İdaresi ile yapılan yazışma sonucunda GöçNet sorgulamasında kayıtlı adresinin bulunmadığı bildirilmekle gerekçeli kararın tebliği mümkün olmamış olup, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince mahkememizin 27/06/2024 tarih ve 2023/454 Esas, 2024/230 Karar sayılı hükmünün TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve TÜRKİYE GENELİ İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine

3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına kararverilmekle, mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 07/08/2024

MÜŞTEKİ:TAMER HAMMUD, Saeed ve Monerh oğlu, 1990 israil doğumlu.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02074120