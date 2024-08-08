T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 09.08.2024 00:00
Sayı :2024/249 Esas
Konu : Kamulaştırma İlanı
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Toroslar ilçesi,MEVKİİ : Gözne mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 0 ada
PARSEL NO :121 parsel
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : HATİCE GÜNAL SARP - 16760565680
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 121 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/249 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.01/07/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02074201