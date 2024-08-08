T.C. SİLİFKE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.44265007-2022/200-Ceza Dava Dosyası

T.C. SİLİFKE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin 14/06/2024 tarih, 2022/200 Esas 2024/734 Karar sayılı ilamı ile MAHKUMİYET kararı verilen Murat ve Seyran oğlu, 21/07/1998 Antalya doğumlu MURAT CAN SERDAR hakkında verilen karar tüm aramalara ve çabalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan; 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.

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