T.C. TARSUS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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ESAS NO : 2023/822 Esas

DAVACI : MEHMET ALİ ULUÇ

DAVALILAR : 1- HASAN MURAT KARACAOĞLAN

2- HATİCE SEVİM AYDIN

3- HÜSEYİN AYDIN Denizli Mah. 57031 Sok No:20Seyhan/ ADANA

4- MEHMET KARACAOĞLAN Adana Seyhan/ ADANA

5- MUSTAFA KARACAOĞLAN Narlıca Mah. 56032 Sk. No:7 İç Kapı No:2. Seyhan/ ADANA

6- NURCAN KARACAOĞLAN Narlıca Mah. 56032 Sk. No:7 İç Kapı No:2Seyhan/ ADANA

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında davacı tarafından Mersin İli, Tarsus İlçesi, Çamalan Mahallesi, 146 ada 11 ve 12 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi için ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup, açılan davanın yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince ;

Davalı Hüseyin Aydın'a açılan Ortaklığın Giderilmesi davasına karşı "HMK'nun 317/2 md.gereğince tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, delillerinizi ibraz edebileceğiniz varsa ilk itirazlarınızı bildirmeniz, cevap dilekçesi ibraz etmediğiniz takdirde dava dilekçesindeki ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve duruşma gün ve saatinde geçerli bir mazeretiniz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur."

Buna dair tebligatın TC Kimlik Numaralı, Nihat oğlu, 12/02/1969 doğumlu davalı Hüseyin Aydın'a ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.01/08/2024

DURUŞMA YERİ : TARSUS ADLİYESİ -TARSUS 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA GÜNÜ-SAATİ : 10/12/2024 - 09:00

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02074198