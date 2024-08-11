T.C. ADANA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/32 Tereke

İLAN

Adana ili Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi Cilt No:161 Hane No:18 Aile Sıra No:20 de nüfusa kayıtlı, Lutfi ve Ufakat tan olma Adana 16/04/1948 doğumlu ve 09/03/2023 tarihinde vefat eden 18403150710 T.C.Kimlik numaralı vefat eden muris UÇAR ERDAL'ın mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Adana 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/32 Tereke sayılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. m.629 gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02074383