T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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ESAS NO : 2022/448 Esas

DAVALILAR : 1- AHMET YASEMİN Akdeniz Mh. 427 Sk. No:33 Yüreğir/ ADANA

2- ALİ YASEMİN Akdeniz Mah. 427 No:19/3 Seyhan/ ADANA

3- AYSEL KAYA

4- CEVDET DOĞU

5- CEVDET SUADİYE

6- CUMA SUADİYE

7- EDİBE KAR

8- EDİP SUADİYE Yeni Mahalle İskele Cad. No:174Samandağı/ HATAY

9- RUKİYE SUADİYE ve diğerleri.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı 29782726014 T.C. Kimlik nolu Rukiye Suadiye'ye çıkarılan tüm tebligatların iade dönmesi nedeniyle duruşma gününü bildirir dava dilekçesi, tensip tutanağı ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/09/2024 günü saat 09:45'de, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği hususunun ihtarına belirtilensürelerintebliği yerinegeçerli olmak üzeretebligat yasasının 28, 29, 30,31maddeleri gereğince duruşma gününü bildirir tensip tutanağı, dava dilekçesi ve bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02074282